Independiente: Seba Sosa puede perderse un segundo duelo por lesión, pero otro uruguayo le cuida el puesto

El arquero uruguayo Sebastián Sosa estaba citado para el encuentro del sábado pasado entre Independiente y Vélez (0-0) por la tercera jornada de la Liga Profesional Argentina. Pero a la hora de comenzar el duelo su nombre ya no formaba parte del once como de costumbre. Fue allí que el Rojo informó que el golero "no sería de la partida por una distensión en el sóleo de la pierna izquierda".

En su lugar defendió los tres palos otro arquero de sangre charrúa: Renzo Bacchia (23 años), quien no se achicó a la hora de cuidar el arco en su debut oficial y logró mantener el marcador en cero.

"Lo que viví ayer fue único, mi debut oficial con esta camiseta tan Grande como lo es la de Independiente. En el instante que pise la cancha y levante los brazos en el saludo tradicional se me cruzaron un millón de cosas todo mi pasado, todo el esfuerzo que hizo mi familia para que yo lograra y

cumpliera mi sueño y muchísimas cosas más! No tengo palabras de agradecimiento principalmente a toda mi familia, la gente que me rodea y quiere que me vaya bien y esa gente que se puso feliz por mi debut", escribió el uruguayo tras su estreno a través de Instagram.



"Voy a estar siempre agradecido a este club tan grande por hacer mi sueño realidad. Gracias a todo el hincha de Independiente que me brindó su apoyo y un millón de gracias a mis compañeros que me dieron mucha

confianza y tranquilidad para que pueda estar a mi 100%. Ayer se cumplió un sueño y no puedo estar más agradecido. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TODO A TODOS. VAMO EL ROJO CARAJO", cerró Renzo.

Lo más probable es que Sosa no llegué con la recuperación para el duelo ante Boca Juniors de este sábado (21:30) por la cuarta jornada del grupo B, por lo que el DT Eduardo Domínguez deberá contar de nuevo con la presencia de Renzo Rodríguez Bacchia bajo los tres palos.



Independiente lidera el grupo B con nueve unidades y el Xeneize le pisa los los talones con dos puntos menos.