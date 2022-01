Seba Sosa con Ovación: el llamado de Alonso, qué uruguayo le sorprendió y la ilusión de estar en Catar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo tomó de imprevisto. Estaba vacacionando con su familia y le llegó una llamada de un viejo conocido que lo hizo sentir más cerca de cumplir su sueño. Ese fue el momento exacto en el que Sebastián Sosa, una de las siete caras nuevas en la lista de Diego Alonso, tuvo su primer contacto con alguien vinculado a la selección. Lo calificó como un delirio. “Eran como las 11 de la noche y terminamos todos metidos en la piscina, celebrando, y simplemente había sido el llamado de Diego (Alonso) diciéndome que podría estar en la lista de reservados”, comentó en diálogo exclusivo con Ovación.

Ese simple acto lo llenó de ilusión. “Para mí eso ya fue muy significativo y al haber podido estar en contacto con el técnico de la selección nos enloquecimos, festejamos como si hubiera atajado un penal en la hora”, añade el arquero.

Ese primer diálogo entre DT y jugador fue un anticipo de lo que vendría, sobre todo porque días después se confirmó su ingreso a la lista definitiva para enfrentar a Paraguay y Venezuela. Fue una charla entre dos excompañeros en Peñarol que además compartieron plantel en Pachuca en 2015, con el Tornado como técnico y Sosa en el arco.

“Me dijo que por ahí tenía la posibilidad de estar en esa lista de reservados, que venía observando mi nivel en Independiente el último año y que muy posiblemente estaría en la lista de reservados”, dijo el exjugador de Peñarol al recrear el momento.

Consultado acerca de si el hecho de conocer al líder del plantel puede llegar a facilitar su adaptación a la Celeste, el jugador que acordó su renovación con Independiente sostuvo: “Seguramente puedo llegar a entender lo que pretende como entrenador y lo que quiere de los futbolistas”, y lo argumentó recordando sus entrenamientos en el Complejo Celeste junto con el selectivo de juveniles, a los que tomó como algo positivo para seguir apropiándose de la idea del DT porque en el modo selección los tiempos son más acotados.

Sebastián Sosa entrenando en el Complejo Celeste. Foto: @AUFOficial

La selección uruguaya está repleta de talento, y mientras aprovechaba su estadía en Montevideo para entrenar con la selección, Sosa pudo reencontrarse con Diego Godín, con quien compartió las juveniles de Uruguay: “Me encontré 15 años después con Diego y lo lindo es que sigue siendo aquel Godín que me encontré en inferiores”. Por otra parte, el arquero del rojo quedó impactado con la jerarquía de Giorgian De Arrascaeta: “Ya lo venía viendo y sé lo que es, pero al haber hecho trabajos de definición y ponerme enfrente de él para atajar la verdad que me sorprendió mucho la calidad que tiene”, acotó quien también afirmó haber tenido buenos entrenamientos con Guillermo Varela y Martín Cáceres.



Ya no queda casi nada. En cinco días será el debut de Diego Alonso como técnico de la selección uruguaya y, ante la pregunta de si se imagina jugando de titular, expresó: “Es un momento que lo he soñado y visualizado muchas veces y ojalá que se me dé, de ser así, bienvenido sea y me siento capacitado para responder de buena manera, y si no es así desde donde toque estar lo haré con el mayor optimismo de siempre apoyando y dando mi mejor versión”. Luego se mostró feliz de pertenecer al grupo sin importar desde qué rol. “Sea lo que sea es algo altamente positivo para mi vida y mi carrera, son sueños que uno va cumpliendo”.

Y si se trata de imaginar, Sosa no piensa en qué lugar estará cuando se escuche el pitazo inicial, pero imagina “un pitazo final en el que estemos todos abrazados y celebrando la obtención de los tres puntos”.

Ya con la mira hacia el futuro, la figura del equipo de Eduardo Domínguez mostró optimismo de cara a la clasificación a Catar 2022: “Si mirás fríamente es un punto el que nos separa de un quinto puesto, entonces hay que creer que también los otros equipos no van a ganar los 12 puntos, es muy difícil que lo hagan y también tenemos cruces directos, entonces creo que las posibilidades están”.

Sebastián Sosa en un entrenamiento con Independiente. Foto: @Independiente

“¿Un sueño pendiente? Ahora que se dio este primer paso quiero dar el segundo, seguir adelante formando parte de este grupo de excelentes jugadores, continuar soñando con nuevos desafíos y por qué no formar parte de la lista que llegue al Mundial”, finalizó.

La figura de Luis Suárez como referente

Luis Suárez en el entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: Nicolás Pereyra.

"Indudablemente que a Luis Suárez lo veo como un posible capitán de la selección uruguaya, no voy a descubrir yo la calidad que tiene y si llega a portar la cinta de capitán lo tiene muy ganado y merecido por todo el proceso que lleva a nivel de selección, por la calidad de jugador y también por ser un referente”, declaró Sosa.

¿Por qué Uruguay merece estar en Catar 2022?

"Uruguay tiene que estar en Catar 2022 porque hay un excelente grupo con jugadores de gran calidad y talento, y después porque la historia del futbol uruguayo así lo exige, que tenemos que estar ahí con la calidad, la jerarquía y experiencia que tienen sus jugadores en clubes de primer nivel”, dijo Sebastián Sosa.

Sebastián Sosa y su buen vínculo con Diego Godín

Diego Godín. Foto: Nicolás Pereyra.

"Tuve la suerte de haber compartido con Godín en las selecciones juveniles, después pasa el tiempo y uno se sigue formando, pero al conversar de la manera que lo hicimos a pesar de que habían pasado tantos años parecía como si hubiera sido ayer que nos encontramos por primera vez en el Complejo Celeste”, acotó.

¿Cómo imagina el partido ante Paraguay?

Los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto al frente de la selección paraguaya. Foto: @Albirroja.

"Me imagino que ante Paraguay va a ser un partido trabado, de pierna firme y fuerte, ellos de local se hacen sentir, tienen jugadores de muy buen juego aéreo. Va a ser un encuentro muy peleado porque es la recta final de esta Eliminatoria y ninguno va a querer regalar nada, pero hay un gran optimismo”, afirmó el arquero de Independiente.