¿El Ruso Pérez a la Sub 20? El tuit que le dio la bienvenida y su misteriosa desaparición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Selección uruguaya hizo el anuncio este miércoles a través de su cuenta de Twitter: "La vuelta de un histórico... Diego 'Ruso' Pérez se suma al cuerpo técnico de la sub-20. Será ayudante de Marcelo Broli. ¡Bienvenido a casa!", se leyó. Una gran noticia la llegada de uno de los héroes de Sudáfrica 2010, que además durante estos últimos años se ha especializado precisamente en juveniles en Italia.

Sin embargo, unos minutos más tarde el posteo ya no estaba en su cronología, esa que en el lenguaje digital actual se llama TL (Time Line). ¿Qué pasó? Desde la AUF se explicó a Ovación que se trató de un error de comunicación, pues si bien la idea es que el Ruso se incorpore a la Sub 20 como colaborador de Broli, todavía no está concretado porque tiene un vínculo contractual con Bologna de Italia y hasta que no resuelva ese tema no se puede hacer el anuncio.



El problema fue que se comenzó a hacer la placa para tenerla pronta y por error se llegó a publicar, pero cuando se dieron cuenta se bajó el mensaje, por lo cual duró poco y nada en la cronología de Twitter.

De cualquier manera, no deja de ser una noticia interesante que la AUF quiera sumar a Diego Pérez al cuerpo técnico de la Sub 20. El exfutbolista hizo gran parte de su carrera en cancha defendiendo al Bologna y luego se quedó para dirigir a las divisiones formativas. Por lo tanto, si desembarca en el Complejo Celeste lo hará con un bagaje muy importante en cuanto a formación de jugadores y aggiornado a las metodologías de trabajo que se utilizan en Europa.



En la AUF aguardan con expectativa y optimismo que finalmente el Ruso pueda resolver su contrato con Bologna y unirse al proyecto celeste.