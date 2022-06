El inédito documento que presentó Chile en el caso Byron Castillo: "Si Ecuador va al Mundial, estará manchado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más de una hora duró la conferencia de prensa de Eduardo Carlezzo, el abogado que representa a Chile ante la FIFA en el Caso Byron Castillo. Cabe recordar que los trasandinos apuntan a que el futbolista, que defiende a Ecuador, nació en Colombia y por lo tanto se le debería retirar los puntos de cada juego en los que estuvo presente.

Tras la documentación presentada y el hecho de que FIFA abriera una investigación sobre la que dará su primera veredicto el próximo viernes, Carlezzo se encargó de presentar otro documento inédito hasta el momento para la sociedad.

Se trata de un certificado de bautismo de Castillo que está registrado en Tumaco, Colombia. “Ese documento para mí es importantísimo y es impresionante lo que hemos conseguido: presento por primera vez el certificado de bautismo de Bayron Javier en Tumaco".

También agregó: "Acá está el certificado de matrimonio de los padres. Se puede ver que Olga y Harrison se casaron en Tumaco, vivieron en Tumaco, que el jugador nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco", con la intención de desacreditar el certificado de nacimiento que indica que nació en General Villamil, Ecuador.

"Debemos irnos a Colombia y el primer documento clave es el documento de partida de Byron. En el ecuatoriano se escribe Byron David y en el colombiano, Bayron Javier. En el colombiano nació en 1995 y en el ecuatoriano nació en 1998. Los padres son los mismos, Olga y Harrison, colombianos. Si una persona tiene los mismos padres serían hermanos. Entonces, la pregunta es si el Byron que está en la selección tiene un hermano que se llame Bayron, en Colombia. Porque si lo tiene, se terminó, yo no estaría aquí. Y no, no lo tiene, Tiene una hermana", añadió.

Carlezzo no duda y admite: "Si Ecuador va al Mundial, el Mundial estará manchado", aunque también sostiene que lo que podría complicar la decisión de la FIFA a favor de Chile es el poco tiempo que queda para el inicio de la Copa del Mundo.

"Si tuviéramos más tiempo, sin grupos sorteados, no tengo ninguna duda de que tendríamos una resolución favorable para Chile, pero cuando hay entradas vendidas, paquetes de viajes, toda la preparación del Mundial, la decisión más fácil es dejar todo como está", sentenció.