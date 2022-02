Ronald Araújo se disculpó con la afición de Espanyol por su gesto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que el DT del Barcelona, Xavi Hernández, pidiera perdón por los gestos del zaguero culé, el propio Ronald Araújo se hizo cargo de sus actos tras el empate ante Espanyol en el derbi de España y pidió disculpas.

"Quiero pedir disculpas a toda la gente del Espanyol por el gesto

desafortunado que tuve esta noche. Todo ha sido fruto de la tensión

vivida durante un derbi tan disputado como el de hoy", escribió el uruguayo.

"Me considero una persona respetuosa con las aficiones y clubes

rivales; y por eso no me siento orgulloso con lo ocurrido", agregó en las palabras que replicó a través de sus redes sociales.

Araújo, que hizo el gesto de dos, haciendo referencia a la segunda categoría, actuó desde el banco luego de haberse retirado del duelo antes de lo esperado por un dolor muscular.