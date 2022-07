Robaron a Valverde y su familia mientras estaban de vacaciones, informó su pareja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde eligió Ibiza como destino para pasar sus vacaciones en familia luego de una temporada repleta de títulos en el Real Madrid. De buen presente en su equipo y la selección, el uruguayo no tuvo la misma suerte en su estadía. Según denunció su esposa Mina Bonino en Instagram, a las 24 horas de haber llegado a la isla, la familia fue víctima de un robo de "10.000 euros".



"Llegamos el sábado 25 a Ibiza a las 10 de la noche. Nos fueron a buscar los de la inmobiliaria, que les alquilamos la casa, en dos camionetas. En una quedaron nuestras valijas y en otra íbamos nosotros. Cuando llegamos ya estaba el cocinero", comenzó relatando.



Y continuó: "Mi valija pesaba mucho, entonces le pedí a un amigo nuestro que la suba al cuarto porque yo no podía. Los cocineros me dicen en ese momento que había solo una llave y que se la iban a llevar para, al otro día, volver a hacer el desayuno y no molestarnos. Entonces, yo, como soy muy buena persona, dije 'sí, obvio, tranqui, no pasa nada'".

Cuando estaba a punto de dormirse, Bonino notó que la luz de su dormitorio estaba prendida, pero por pereza no se levantó a apagarla. De repente su cuarto quedó oscuro. Fue entonces cuando Valverde subió a la habitación y le preguntó por la ubicación del interruptor, a lo que ella le contestó que se había apagado "sola". "Total, quién se va a preocupar si una luz se apaga sola, ¿no?", se preguntó en su Instagram.

Al día siguiente, el hijo de la pareja se levantó antes que ellos. Atrás de él quiso ir la madre, pero amaneció con dolores y le fue imposible: "No podía ni moverme". Comenzó a pensar que la habían drogado dormida.



"Le mando un mensaje a Lesli (la empleada doméstica) para que suba y se lleve a Benicio porque a mí se me daba vuelta todo, a lo que me responde: 'Termino de juntar todo y ya voy'. Y yo pensando: esta pelotuda... ¿qué hace limpiando a las 8 am? Así que le dije a Fede que bajase a Benicio porque yo me sentía muy mal y no podía levantarme realmente", explicó.



La empleada se encontró con la valija de Bonino revuelta, pero no sospechó de nada extraño porque, a diferencia de Valverde, todavía la tenía con la ropa guardada.

Recién cuando estaban por salir rumbo a la playa, Bonino notó que habían sido víctimas de un robo. Y así lo contó: "Cuando estábamos por irnos todos a la playa dije: 'Voy a agarrar algo de plata'. Ya con la malla, mis anteojos, lista y preparada para tomar sol, abro la billetera y (estaba) vacía".



"Vinieron los de la inmobiliaria. Metieron un acting hermoso, donde nos dijeron que la comida podía estar envenenada, porque ellos creían que había sido el chef. Así que nos llevaron al hospital a hacernos análisis de sustancia", prosiguió.



Tras el incidente, la familia se vio obligada a cambiar de alojamiento. Estuvieron en Ibiza durante dos semanas.