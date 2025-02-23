River Plate 1-1 Peñarol por el Apertura: al Mirasol se le escapó el triunfo por un grosero error defensivo

Redacción El País
Peñarol se cavó su propia tumba. Dominaba el partido, tenía las mejores situaciones, pero le faltó algo clave: sentenciar el juego. No solo eso, sino que el gol del empate final de River Plate fue tras un insólito error entre Martín Campaña y Léo Coelho para que Faustino Barone pusiera el 1-1 en el minuto 86 en el Parque Saroldi por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025.
También fue una noche dura para Leonardo Fernández, quien falló un penal en el primer tiempo. De esta manera, el Mirasol sumó su tercer empate consecutivo en el certamen.
En la noche de hoy, y tras ir ganando 1 a 0, @OficialCAP terminó empatando con @cariverplateuru luego de un olvidable segundo tiempo. El empate llegó como consecuencia de un grueso error defensivo y, una vez más, Leo Fernández marró un penal. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/ZdE7aZK2gC— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) February 24, 2025
¡Terminó el partido! River Plate rescató un punto ante Peñarol en el Parque Saroldi
Peñarol dejó escapar dos puntos de forma increíble, ya que tras un grosero error de Martín Campaña y Léo Coelho, la pelota le quedó servida a Faustino Barone para poner el 1-1 final. El conjunto aurinegro alcanzó su tercer empate consecutivo en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025.
94' | Roja para Eric Remedi: Peñarol quedó con 10 jugadores
El argentino Eric Remedi le fue muy fuerte a Jonathan dos Santos, por lo que el árbitro Mathías de Armas le mostró la roja de forma directa.
86' | Increíble error entre Campaña y Coelho para el gol de Barone
Tras un grosero error entre Campaña y Coelho la pelota le quedó servida a Faustino Barone para decretar el 1-1 en el minuto 86.
73' | Asistencia de David Terans y lo falló Leonardo Fernández
David Terans asistió muy bien a Leonardo Fernández para dejarlo mano a mano con el arquero Fabrizio Correra. Sin embargo, el número 10 se demoró y el guardameta darsenero, otra vez, le ganó el duelo.
68' | Martín Campaña se visitó de héroe en Peñarol con dos sensacionales atajadas
No pasaba mucho con la ofensiva local, aunque en una jugada rápida Facundo de León se escapó en velocidad, ingresó al área y obligó a una buena atajada de Martín Campaña. Pero el peligro no pasó, ya que el rebote le quedó a Mauro Cachi y, nuevamente, Campaña salvó al visitante.
62' | La primera pelota que tocó Héctor Villalba con la camiseta de Peñarol
El extremo argentino ingresó en el minuto 61 por Javier Cabrera y un minuto más tarde casi pudo colaborar para que casi el Mirasol estirara su ventaja. Todo comenzó en los pies de Leonardo Fernández por un buen pase a Pedro Milans, quien se la dejó a Villalba para que disparara y Maximiliano Silvera estuvo cerca de desviar ese tiro para mandarla adentro del arco darsenero.
60'| Diego García pudo sentenciar el partido
Peñarol recuperó la pelota cerca del área darsenera. Tal es así que Maximiliano Silvera asistió muy bien a Diego García, quien quedó muy bien perfilado en el área local, pero su tiro se fue por encima del travesaño en el minuto 60 en el Parque Saroldi.
53'| Mauro Estol falló un penal a favor de River Plate
En el minuto 52, Agustín Vera encaró a Javier Méndez. El zaguero pisó en el área al número 10 darsenero, aunque el árbitro Mathías de Armas pitó la pena máxima tras volver a ver la acción en el VAR. El que tomó la responsabilidad fue Mauro Estol, pero su tiro dio en el travesaño.
¡Comenzó el segundo tiempo! Peñarol vence 1-0 a River Plate en el Parque Saroldi por la cuarta fehca del Torneo Apertura
Arranca el complemento en el Parque Saroldi: Peñarol supera 1-0 a River Plate por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025. El único gol de la noche lo hizo Eduardo Darias.
¡Se terminó la primera parte! Peñarol supera a River Plate por 1-0 en el Parque Saroldi
Peñarol derrota 1-0 a River Plate en el Parque Saroldi por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025. El único gol del encuentro lo anotó Eduardo Darias y, además, Leonardo Fernández ejecutó un penal que fue muy bien tapado por Fabrizio Correa.
42'| Buena atajada de Correa a Léo Coelho
La receta de Peñarol para complicar a la defensa darsenera fue una: la acción de pelota parada. Otra vez la ejecutó Leonardo Fernández, como en el gol de Eduardo Darias, para que Léo Coelho ganara de cabeza y obligara a una buena tapada de Fabrizio Correa.
38' | Eduardo Darias estuvo cerca de su segundo gol de la noche
La acción la inició Diego García, aunque fue muy entreverada. Tal es así que la pelota le quedó en el área a Eduardo Darias, quien enfrentó al arquero Correa, lo pasó y cuando definió la tiró afuera.
30' | Eduardo Darias pone la apertura del tanteador
Tras un tiro libre que ejecutó Leonardo Fernández, Eduardo Darias le ganó a todos en el área para marcar la apertura en el tanteador en el Parque Saroldi en el minuto 30. Ni bien anotó el volante fue a celebrarlo con Fernández, quien seis minutos antes había fallado un penal.
24' | Leo Fernández malogró un penal
El momento de Leonardo Fernández es tétrico y esta noche en el Parque Saroldi volvió a mostrarlo. El número 10 tuvo un penal que le tapó el arquero Fabrizio Correa en el minuto 24.
12'| Casi marca River Plate, pero Martín Campaña llevó a cabo una gran atajada para evitarlo
Inti López, hijo del Memo, le ganó a Léo Coelho la pulseada por la pelota. A partir de eso logró desbordar para que Agustín Vera definiera solo de frente al arco. Sin embargo, Martín Campaña realizó una gran atajada para mantener el cero en su arco en el minuto 12.
5' | La primera llegada de Peñarol: un disparo de media distancia del Cangrejo Cabrera
En el minuto cinco Peñarol tuvo su primera llegada en el Parque Saroldi: fue un disparo de media distancia por parte de Javier "Cangrejo" Cabrera que el arquero Fabrizio Correa logró mandar al tiro de esquina.
¡Comenzó el partido!
River Plate y Peñarol igualan sin goles en el Parque Saroldi por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025. El carbonero busca una victoria impostergable para no perderle pisada al líder Defensor Sporting, que tiene puntaje perfecto.
River Plate 1-1 Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025
Hora: 21:30.
Televisa: VTV Plus y Disney+.
Cancha: Parque Saroldi.
Árbitro: Mathías de Armas.
Asistentes: Pablo Llarena y Sebastián Silvera.
Cuarto árbitro: Juan Cianni.
VAR: Yimmy Álvarez.
AVAR: Santiago Fernández.
River Plate: Fabrizio Correa; Juan Quintana, Nicolás Ramos, Christian Almeida, Lucas Camejo; Mauro Estol (79' Faustino Barone), Emiliano Jourdan (67'Matías Alfonso), Agustín Vera (67' Mauro Cachi) ; Facundo de León (79' Ian López), Jonathan de los Santos, Inti López( 67' Tiziano Correa) . DT: Diego López.
Peñarol: Martín Campaña; Pedro Milans, Javier Méndez, Léo Coelho, Maximiliano Olivera (81' Lucas Hernández); Rodrigo Pérez, Eduardo Darias (72' Eric Remedi); Javier Cabrera (61' Héctor Villaba), Leonardo Fernández, Diego García (61' Jaime Báez); Maximiliano Silvera (72' David Terans). DT: Diego Aguirre.
Goles: 30' Eduardo Darias (P), 86' Faustino Barone (R)
Amarilla: 40' Rodrigo Pérez (P), 41' Agustín Vera (R), 71' Léo Coelho (P).
Roja: 94' Eric Remedi (P).
Peñarol sale a realizar la entrada en calor en el Parque Saroldi
Los jugadores de Peñarol salen a realizar la entrada en claro de cara al partido ante River Plate, desde la hora 21:30, en el Parque Saroldi (VTV Plus y Disney+) por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025. El equipo de Diego Aguirre está obligado a sumar los tres puntos para seguir prendido en la lucha por el primer certamen de la temporada.
River Plate dio a conocer los once titulares para recibir a Peñarol en el Parque Saroldi
River Plate reveló los once titulares que pondrá Diego "Memo" López para recibir a Peñarol en el Parque Saroldi, desde la hora 21:30, (VTV Plus y Disney+) por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025.
El equipo que va a parar el Memo es el siguiente: Fabrizio Correa; Juan Quintana, Nicolás Ramos, Christian Almeida, Lucas Camejo; Mauro Estol, Emiliano Jourdan, Agustín Vera; Facundo de León, Jonathan de los Santos, Inti López.
🫵🏼 Los once del Memo. pic.twitter.com/w4lJcu897X— C. A. River Plate (@cariverplateuru) February 23, 2025
Peñarol confirmó el equipo para enfrentar a River Plate: el Cangrejo Cabrera y Diego García son titulares
Peñarol dio a conocer el once titular que pondrá Diego Aguirre para visitar a River Plate en el Parque Saroldi, desde la hora 21:30, (VTV Plus y Disney+) por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Hay dos sorpresas, ya que comienzan desde el vamos Javier Cabrera y Diego García.
El equipo Mirasol para enfrentar al Darsenero será: Martín Campaña; Pedro Milans, Javier Méndez, Léo Coelho, Maximiliano Olivera; Rodrigo Pérez, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera.
Los preparativos de los hinchas de River Plate en el Parque Saroldi para el partido ante Peñarol
Desde muy temprano, los hinchas de River Plate adornaron su casa, el Parque Saroldi, para el enfrentamiento ante Peñarol, desde la hora 21:30, (VTV Plus y Disney+) por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El Darsenero se encuentra en la posición número 14 del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2025 y necesita sumar para tomar oxigeno en su lucha por evitar el descenso.
Arribó Peñarol al Parque Saroldi para enfrentar a River Plate por la cuarta fecha del Torneo Apertura
Peñarol ya llegó al Parque Saroldi de cara al partido que tendrá frente a River Plate, desde la hora 21:30, (VTV Plus y Disney+) por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025. El elenco que dirige técnicamente Diego Aguirre sabe que debe ir por la victoria para no perderle pisada a los equipos que tiene arriba en el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya.
🤙🏻 𝗟𝗹𝗲𝗴𝗼́ 𝗣𝗲𝗻̃𝗮𝗿𝗼𝗹 pic.twitter.com/3hYjpagqdX— PEÑAROL (@OficialCAP) February 23, 2025
Los hinchas de Peñarol agotaron las entradas para poder asistir al Parque Saroldi
Los hinchas de Peñarol agotaron las mil entradas que le dio River Plate para asistir al Parque Saroldi y así presenciar el encuentro entre el Darsenero y el Mirasol, desde la hora 21:30, (VTV Plus y Disney+) por la cuarta fecha del Torneo Apertura en el Parque Saroldi. Fueron 819 tickets para socios aurinegros, que costaban 900 pesos, y 181 generales, que salían 1200 pesos.
River Plate tiene sus convocados para enfrentar a Peñarol en el Parque Saroldi
River Plate reveló los 21 convocados por parte de Diego "Memo" López para recibir a Peñarol, desde la hora 21:30, en el Parque Saroldi (VTV Plus y Disney+) por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025. El Darsenero necesita sumar en su casa para poder tomar oxigeno en la lucha por seguir en la máxima división del fútbol uruguayo.
📌 Lista de convocados para hoy ante Peñarol. pic.twitter.com/umDwMnYyPW— C. A. River Plate (@cariverplateuru) February 23, 2025
El equipo que comanda técnicamente el Memo López se encuentra en la antepenúltima posición del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya con tan solo un punto gracias a un empate y dos derrotas. Lo peor: está muy apremiado con el tema del descenso.
Peñarol dio a conocer los convocados de Diego Aguirre: está Eduardo Darias
Peñarol dio a conocer los 21 futbolistas convocados por Diego Aguirre para el choque ante River Plate, donde está Eduardo Darias. El mediocampista se perdió el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central y el duelo frente a Boston River en el Campeón del Siglo por lesión.
Pues ahora está a la orden para poder visitar el Parque Saroldi, desde la hora 21:30, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025.
Los convocados del conjunto mirasol: Guillermo De Amores, Martín Campaña; Léo Coelho, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Pedro Milans, Damián Suárez, Lucas Hernández; Rodrigo Pérez, Javier Cabrera, Eduardo Darias, Eric Remedi, Leonardo Fernández, Héctor Villalba, Diego García; Felipe Avenatti, Maximiliano Silvera, Jaime Báez, Alexander Machado, David Terans.
¿Dónde ver el partido entre River Plate y Peñarol en el Parque Saroldi por la cuarta fecha del Torneo Apertura?
River Plate recibirá a Peñarol en el Parque Saroldi, desde la hora 21:30, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025. Este encuentro se podrá ver en vivo a través de la señal del cable de VTV Plus y mediante la plataforma digital de Disney+.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre River Plate y Peñarol en el Parque Saroldi!
El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del encuentro que desde las 21:30 horas protagonizarán en el Parque Saroldi los equipos de River Plate y Peñarol.