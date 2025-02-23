River Plate 1-1 Peñarol por el Apertura: al Mirasol se le escapó el triunfo por un grosero error defensivo

Redacción El País

Peñarol se cavó su propia tumba. Dominaba el partido, tenía las mejores situaciones, pero le faltó algo clave: sentenciar el juego. No solo eso, sino que el gol del empate final de River Plate fue tras un insólito error entre Martín Campaña y Léo Coelho para que Faustino Barone pusiera el 1-1 en el minuto 86 en el Parque Saroldi por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025.

También fue una noche dura para Leonardo Fernández, quien falló un penal en el primer tiempo. De esta manera, el Mirasol sumó su tercer empate consecutivo en el certamen.