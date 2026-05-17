River espera rival para la final del Apertura tras eliminar al Rosario de Di María, quien no zafó de los cánticos

Con Matías Viña como titular, River Plate derrotó 1-0 a Rosario Central en un Estadio Monumental repleto, atravesado por la tensión que se sentía desde la previa. El equipo de Eduardo Coudet mostró una de sus versiones más sólidas del torneo, encontró el gol a través de un penal de Facundo Colidio y se clasificó a la final del Torneo Apertura, en la que enfrentará al ganador de Argentinos Juniors-Belgrano en Córdoba (hoy a las 17:00).

La semifinal se jugó bajo un clima caliente desde mucho antes del inicio. Los cánticos contra Claudio “Chiqui” Tapia, los silbidos y cánticos también para Ángel Di María -“Fideo secanuca” gritaron los hinchas millonarios- y las declaraciones cruzadas de toda la semana le dieron temperatura a una noche que tuvo al VAR, dos penales y varias discusiones como protagonistas permanentes.

“CENTRAL NUNCA TUVO DESCANSO…”



“NOS TOCÓ VENIR EN COLECTIVO PORQUE NO SÉ QUE PASÓ EN AEROPARQUE…”



“FOLKLORE DEL FÚTBOL” (por los silbidos de los hinchas de River en el Más Monumental)



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/HTtEiQ6xAO — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026

River fue superior durante gran parte del encuentro. Dominó la posesión, presionó alto y tuvo las situaciones más claras frente a un Central que resistió gracias a Jeremías Ledesma. El arquero le atajó un penal a Gonzalo Montiel en el primer tiempo y sostuvo el empate cuando el conjunto de Núñez acumulaba llegadas.

El equipo millonario además sufrió dos golpes importantes. Sebastián Driussi salió lesionado y entre lágrimas a los 12 minutos tras una infracción de Franco Ibarra, mientras que Aníbal Moreno también dejó la cancha en el complemento por molestias físicas. Montiel salió en el entretiempo que ya llegaba con lo justo.

La jugada decisiva llegó en el segundo tiempo. Un error de Gastón Ávila después de un saque largo de Santiago Beltrán dejó a Joaquín Freitas mano a mano y Ledesma lo derribó dentro del área. Esta vez, Colidio asumió la responsabilidad y definió con tranquilidad para marcar el 1-0.

Rosario Central reaccionó después del gol y estuvo cerca del empate. Primero con un desvío que pegó en el palo y luego con un tiro libre venenoso de Ángel Di María que cruzó toda el área y volvió a estrellarse contra el poste. El equipo de Jorge Almirón empujó hasta el final, aunque nunca logró romper la resistencia de River.

Di María, repudiado por el público de River

🗣 Así recibieron a Ángel Di María en el Monumental. pic.twitter.com/atQC5dtqK7 — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 16, 2026

Ángel Di María se fue del Monumental sin la clasificación a la final y con el repudio de los hinchas de River, que tildaron la capitán de Rosario Central como “secanucas”, producto de su amistad con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. “Nos ganaron con un gol de penal, no por algo hablaron antes (sic). Estas cosas pasaban antes pero no se decían”, aseguró Fideo, en alusión al pedido de “guardia alta” que había esgrimido la dirigencia del Millonario, por los arbitrajes que previamente favorecieron al Canalla.

“¡Fideo secanucas!”, le cantó una multitud al campeón del mundo, cuyo nombre y apellido recibió una estruendosa silbatina cuando la voz del estadio anunció la formación visitante. También hubo insultos para el presidente de la AFA: “¡Chiqui Tapia botón, vos sos hincha de Boca, la puta madre que te parió!”.

A las 18.51, el plantel visitante saltó al campo de juego del Monumental para realizar los movimientos precompetitivos al duelo que define el primer pase a la final del torneo Apertura. Dos minutos después, desde una de las populares de River comenzó un cántico que rápidamente se replicó en los otros sectores: “¡Secanuuucaaas, Fideo secanuuucaaas!”.

La Nación / GDA.