Ricardo Lombardo explicó qué ocurrió en el apagón del Centenario y lamentó los robos en los baños

Solo el primer tiempo se pudo jugar del duelo entre Peñarol y Rentistas en el Estadio Centenario debido a un apagón que dejó el escenario sin luz. De hecho, la energía se fue unos minutos antes del cierre de los primeros 45' y el duelo debió ser suspendido.

Más allá de las respuestas que hubo desde la UTE a lo ocurrido, una consulta que se hizo de forma frecuenta fue: ¿el Centenario no cuenta con un generador? Ricardo Lombardo, presidente de CAFO, respondió esa pregunta.

"Durante 90 años en el Centenario se jugó sin generador y que yo me acuerde este será el segundo o tercer apagón. Hace dos años en un partido de Eliminatorias frente a la expectativa que había decidimos exigir al organizador, que ese día era la AUF, arrendamiento de generadores y a partir de ahí en todos los partidos nocturnos se exige el alquiler de un generador, inclusive en los espectáculos musicales", expresó Lombardo.

Lo que también explicó el presidente de CAFO es que no es lo mismo un partido internacional ya sea de selección o de clubes que un encuentro del fútbol uruguayo "porque son partidos de baja recaudación y el alquiler de un generador cuesta entre US$ 3.000 y US$ 4.000, en esos casos nosotros no lo exigimos"

"En consecuencia hace un año evaluamos comprar un generador y que sea el estadio mismo quien lo arriende con costos más bajos y podríamos exigir que todo partido nocturno tenga. El tema es que en el estadio hay dos entradas de electricidad: una de la Olimpica y otra de la América. Cada una de ellas es independiente e ilumina la mitad y habría que invertir en dos generadores por eso hemos hecho un plan con UTE para que solo haya una entrada y estamos esperando para que se inicie esta obra", añadió.

También dejó claro que el hecho de invertir en la compra de un generador no es algo sencillo teniendo en cuenta que a su entender cuesta 20 veces más de lo que vale el alquiler de uno, aunque no se descarta que la compra sea a medias entre AUF y CAFO.

Lombardo también lamentó lo ocurrido en la noche del miércoles en el Centenario: Nos robaron todas las canillas de la Tribuna Ámsterdam y rompieron las cisternas. Para sacar las canillas tenés que ver y no es necesario el corte de luz. No fue uno distraído, hubo una cosa organizada de ir a robarlas todas".