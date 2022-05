El emotivo mensaje de Ribair Rodríguez tras más de un año sin pisar una cancha por lesión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido de Danubio ante Cerro Largo tuvo un componente especial. Más allá de la victoria 2-0 de la franja que le permite tomar aire en la tabla del descenso y quedar bien posicionado para la segunda parte del año, el encuentro tuvo un emotivo regreso: Ribair Rodríguez, que no jugaba desde marzo del 2021 en el juego ante River, volvió a disputar un encuentro con el club del que es un referente indiscutido.

"Después de tanto tiempo de espera pude volver a jugar oficialmente al futbol, pero lo más lindo y hermoso fue volver a ponerme la camiseta de mi club Danubio. Pasaron muchos dolores, la operación, recuperación y todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de toda la gente que me rodeó en todo este tiempo", expresó el jugador en redes sociales. Y luego añadió: "Quiero decirles gracias de corazón a todos los que de alguna manera me escribieron, llamaron, abrazaron con tanta energía positiva, a todos les digo gracias, gracias, gracias, gracias eternas".

Gracias @DanubioFC y a todos por sus mensajes de aliento desde el primer día !!! pic.twitter.com/i458tPOPWq — RIBAIR RODRIGUEZ (@RIBAIRODRIGUEZ) May 9, 2022

En declaraciones para VTV Plus tras el partido, Jorge Fossati, directortécnico de Danubio, contó por qué motivo decidió poner a Rodríguez en reemplazo de Facundo Silvera a los 59 minutos de juego: "Ribair violvió a una cancha después de más de un año, en marzo del año pasado (ante River) había sido su último partido, yo lo dirigía, y después increíblemente no pudo entrenar durante todo este tiempo, y en mucha parte tampoco podía entrenar normal", declaró. Y luego contó todo el empeño que puso el mediocampista para volver a las canchas: "Pero solo puede volver porque es quien es, y porque lo iban a operar de un golpe en el maxilar y le pidió a la señora que le llevara pesas y gomas para trabajar en el sanatorio, ese tipo de profesionales tiene más larga vida por eso".

Fossati también explicó qué pretendía del jugador a nivel futbolístico: "Lo que busqué con él fue que, a pesar de que no está pronto para jugar, con su experiencia se parara en la mitad de la cancha, me ordenara mejor, ellos (Cerro Largo) se habían venido con más gente arriba y prefiero curar en salud", cerró.