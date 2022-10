Repetto: cómo evitó la "Suárezdependencia", la rotación y por qué no hablar de renovación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional entró a la definición del Campeonato Uruguayo de forma contundente. Ganó el Torneo Clausura y también la Tabla Anual de manera anticipada y en eso, por supuesto, tuvo mucho que ver Pablo Repetto, el entrenador del plantel tricolor.

Tras conseguir ambos objetivos, que permiten al plantel mantenerse en busca de la meta mayor que es el Campeonato Uruguayo, el técnico valoró lo que ha sido la temporada hasta el momento.

"Ya dejamos atrás la obtención del Clausura, estamos pensando en el domingo y luego en el gran objetivo que está puesto en la final con Liverpool", sostuvo en conferencia de prensa.

En relación a lo que será el duelo ante Danubio, Repetto entiende que Nacional debe salir a ganarlo, aunque reparó en qué podría pasar con el once inicial: "No definí el equipo. Tengo una idea, pero lo voy a ir definiendo, hay algunos jugadores puntuales que no van a estar porque arrastran molestias y seguidillas de partidos. Lo vamos a encarar con todo dentro de las variante que podamos hacer porque es importante no perder la exigencia del partido final".

Ante la consulta sobre si jugadores como Sergio Rochet o Luis Suárez estarán teniendo en cuenta la posibilidad de una lesión sentenció: "Los riesgos por lesiones siempre están, puede ser en un entrenamiento o en los partido, pero es importante mantener la intensidad y la intensidad va de la mano de los entrenamientos y la exigencia del fin de semana".

Precisamente en relación a Lucho, Repetto respondió a cómo manejó la "Suárezdependencia": "Teníamos un equipo con funcionamiento y cuando llegó Suárez intentamos una mixtura de lo que era el equipo y lo que es Suárez. Creo que en el camino lo fuimos haciendo y fue muy bueno porque él se adaptó, nosotros también y fuimos mejorando eso al punto que pudimos lograr el Clausura".

Consultado sobre su situación contractual y una posible renovación indicó: "De la renovación no voy a hablar, estamos enfocados en el partido del domingo, después en la final y después analizaremos qué es lo que va a pasar en el futuro".