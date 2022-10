Repetto tras el empate de Nacional ante Defensor: "Nos hace perder la punta y eso nos duele"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Repetto, director técnico de Nacional, hizo su análisis tras la igualdad 1-1 del tricolor ante Defensor Sporting por la fecha 12 del Torneo Clausura: "Hicimos un buen partido, no el ideal, pero jugamos con un gran equipo que por algo está en la pelea. Es un campeonato muy disputado, ellos comenzaron un poco mejor, después convertimos y eso creo que no era justo. Luego comenzó el segundo tiempo, recibimos el gol y en el último tramo fuimos a buscarlo", inició.

Y añadió: "El equipo jugó en campo rival, tuvimos chances claras y no pudimos ganar; nos hace perder la punta que no nos deja contentos, pero el rival era durísimo, quedan tres finales, es duro para todos y no hay ningún equipo de los que están arriba que gane claro. Hoy los dos buscábamos los tres puntos, nos hace perder la punta que eso nos duele, pero a encarar lo que viene con todo para poder ganar el Clausura".

También se refirió a qué tan bien le sienta a cada equipo el resultado final del partido: "Si ellos están muy satisfechos es porque en el final se veía que si había un ganador íbamos a ser nosotros porque terminamos tomando el protagonismo, por eso quizá ellos están conformes y nosotros no tanto". En este sentido, agregó: "Comenzamos el segundo tiempo distraídos y eso nos costó caro, no ajustamos la marcas, pero eso lo hablaremos en la interna para tratar de mejorar".

Sobre la recta final del certamen y los rivales que le restan al equipo para intentar quedarse con el Clausura, expresó: "Quedan tres finales e intentaremos ganarlas para poder quedarnos con el Clausura, estamos a punto de ganar la Anual que nos daría la posibilidad de jugar la final". De todas formas, aclaró que, lejos de conformarse con lo obtenido en la Anual, le apuntan con todo a adueñarse del Clausura.

Al ser consultado acerca de qué sucede con el gol en el equipo, teniendo en cuenta que el albo no logra marcar dos goles desde su partido ante Plaza Colonia, Repetto afirmó: "Hicimos un gol y generamos, somos el equipo más goleador y estamos generando. Sí hay autocritica, más bien pensando en el cero atrás, cosa que hicimos bien antes y de seguir así hoy la tabla sería otra".