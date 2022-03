Regresos, novedades y ausencias en la lista de reservados de Uruguay que armo Diego Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso dio a conocer una nueva lista de reservados de cara a los choques frente a Perú y Chile por las Eliminatorias. En la misma, tal como ocurrió en la primera que realizó, aparecen varias novedades y entre ellas no solo se trata de caras nuevas, también de regresos importantes.

Entre esas novedades aparece el retorno de un referente dentro del plantel de la selección uruguaya como lo es Fernando Muslera. En diciembre de 2021 el futbolista sufrió un desgarro severo en los ligamentos laterales internos de la rodilla izquierda y estiramiento en el ligamento cruzado anterior, lo que lo marginó de las canchas.

El tiempo de recuperación era de aproximadamente tres meses y por eso se perdió los duelos de la pasada doble fecha de Eliminatorias donde la Celeste se midió con Paraguay y Venezuela.

Recuperado de la misma, pero sin volver a jugar con el Galatasaray por el momento, Nando se ganó un lugar en la lista de reservados aunque en caso de quedar entre los convocados habrá que esperar para saber si volverá al arco o si Sergio Rochet continuará en su lugar.

Otro de los retornos que tiene la lista de reservados es Nicolás de la Cruz. Al igual que Muslera, una lesión lo había marginado de estar en la doble fecha anterior y ahora podría hacer su estreno bajo el mando de Diego Alonso.

Una trombosis venosa en su pie izquierdo ya no le había permitido formar parte de la nómina en los dos duelos anteriores frente a Argentina y Bolivia, pero recuperado de la misma y con buenos minutos en River, regresa a la lista.

Si bien todavía falta conocer la lista final que conforman los convocados, es una buena noticia para Uruguay contar con un hombre de buen pie y que de hecho viene de anotar el último fin de semana con el equipo de Marcelo Gallardo.

Si de novedades hablamos, la principal de la nómina y la que puede ser considerada sorpresa es la presencia de Juan Manuel Sanabria. El elegante mediocampista de 21 años cuenta así con su primera reserva en la mayor.

A nivel de juveniles, Sanabria ya había tenido pasaje por la Sub 17, Sub 20 e incluso la Sub 23 que disputó el Preolímpico. Actual jugador de Atlético de San Luis, con pasado en Nacional, Atlético de Madrid y Zaragoza, se ganó un lugar entre varios volantes centrales de buen pie.

Con el elenco mexicano, en el que se encuentra cedido desde los Colchoneros, disputó 23 partidos en la actual temporada ya que solo se perdió uno en el Apertura, por covid-19, y dos en el Torneo Clausura.

Cabe recordar que en el tricolor formó parte del plantel que ganó la Copa Libertadores Sub 20 en 2018 y que además hizo su debut en el equipo principal del Atlético de Madrid más allá de haber jugado solamente un puñado de minutos.

Entre las ausencias hay dos que se repiten. Una de ellas es la de Nahitan Nández y la otra es la de Brian Rodríguez que ya quedaron afuera en la anterior convocatoria y también lo harán en la actual.

Cabe recordar que muy próximo a la lista de reservados de cara a la doble fecha, el mediocampista que juega en Cagliari se encontraba en una situación particular donde atravesaba un problema judicial y además covid-19.

De todas maneras, en esta ocasión hay que tener en cuenta que por lesión no juega desde el 16 de enero, encuentro donde con su equipo cayó por 1-0 ante la Roma. El volante atraviesa una distensión de ligamentos en su rodilla derecha.

En relación a lo ocurrido por el extremo, respondió a una decisión técnica. Alonso no lo tuvo en cuenta para la anterior doble fecha y en esta ocasión ocurrió lo mismo.

Con la MLS en un parate y sin actividades desde noviembre, el Tornado optó por no llamarlo para los duelos disputados en enero y febrero, aunque tampoco sucedió ahora que la competencia se reinició y que en la única fecha que disputó con Los Ángeles, fue titular.