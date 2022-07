La reflexión de Valverde sobre su infancia y la de su hijo, qué espera del Mundial y el cuestionario a Araujo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El clásico de la madrugada del domingo entre Barcelona y Real Madrid se jugó también en las cámaras de la selección de Uruguay. "Es mi amigo, aunque es el Barça, pero es mi amigo igual", comenta Fede Valverde previo a levantar a Ronald Araujo para ir juntos a un entrenamiento.

Ambos jugadores fueron parte de la primera edición de esta serie de entrevistas de AUFTV llamadas Ruta Celeste y en el primer capítulo se rieron, reflexionaron y tomaron mate. El video se grabó previo al duelo amistoso con Panamá.

El Halcón Valverde se expresó sobre su infancia y la de su hijo e hizo énfasis en el sacrificio que sus padres hicieron por él. "Me crié en Uruguay con otras enseñanzas y otras cosas, no tenía tantos privilegios, pero mis padres siempre me daban todo lo que podían. Hoy por hoy gracias al fútbol a mi hijo le puedo dar otros privilegios que yo no podía tener, pero tiene que entender que es todo trabajo, sacrificio, como lo hacía mi mamá conmigo, como también lo hace mi mujer para él", dijo Fede sobre Benicio, el hijo que tiene con Mina Bonino.

Consultado por cómo se lleva con sus padres ahora, el mediocampista de 24 años sostuvo que "espectacular, son la fuente de desde que salí (del país) en los buenos y malos momentos estuvieron ahí. Hoy por hoy estar disfrutando con ellos y darles alegrías es lindo y me llena de orgullo".

Sobre ser papá dijo que es algo "increíble, lo disfruto todos los días y cada día aprendo algo nuevo, me hizo madurar muchísimo mi hijo. Mi señora es la que hace el esfuerzo de levantarse en la noche para que yo pueda descansar y para que mi trabajo esté bien".

Benicio no entiende aún la magnitud del éxito de su padre porque recién tiene dos años, ´pese a ello, va a todos los partidos de Fede y el futbolista expresa que "entiende que me dedico a jugar a pelota". "No le gusta mucho el fútbol por ahora, que sea lo que él quiera", añadió.

El Valverde de antes y el de ahora

¿Quién era Fede hace 10 años? "Un pibe que quería buscar el sueño de ser futbolista profesional y ya está. Estar cerca de los papás, aunque yo no esperaba serlo tan joven, pero cuando conocí a mi mujer lo buscamos. Cuando logras objetivos impensables empezás a caer en la realidad y asimilarlo. Hay cosas que ves muy lejos, cuando se aproxima disfrutás el doble. Sobre todo cuando miras para atrás y ves todo lo que luchaste", dijo.

Sobre si es consciente de a lo que ha llegado como jugador, coronándose en la Champions League y siendo pieza fundamental de Uruguay, Valverde indicó: "Hay veces no me doy cuenta, sí sabés la responsabilidad que tenés", y añadió que hay entrés en saber que siempre tenés que estar a disposición de un equipo todo el año.

¿Qué espera del Mundial?

"Intentar lograr algo lindo, ganar el cariño y el respeto de la gente. Que la gente de Uruguay se ilusione, que nos vea con orgullo. Vamos a intentar conseguir con todo el equipo y cuerpo técnico algo hermoso para Uruguay".

Ronald Araujo

A la mitad del video Valverde pasa a buscar a Ronald Araujo y ahora ambos llevan la ropa de Uruguay, además de los gorros que están a la moda entre los futbolistas con parches de animales. El zaguero del Barcelona subió con su termo estampado con fotos de su familia y su mate.

El riverense tiene ahora 23 años y recordó junto al Halcón el momento se conocieron, cuando Ronaldo se sumó a la selección mayor de Uruguay. "Cuando Fede debutó en la selección yo estaba en la escuela", bromeó.

Sobre qué siente al retornar al Uruguay, el central del Barcelona, sostuvo que "tremenda emoción. Está demás volver a casa, estar con la familia. Respirás otro aire".



Valverde le hizo las mimas preguntas que le hicieron a él y sobre si es consciente de todo lo que ha logrado, Araujo respondió: "Ahora no me doy cuenta, a no ser cuando una persona me dice o algo así".



"Bien, estoy encantado, al principio cambié pañales. Llego del entrenamiento y ya quiero ver a mi hijo. Una sonrisa te cambia todo", expresó sobre ser padre.



Debuts

Ronald recordó su debut en Primera División, que fue "en Tacuarembó con Rentistas, estábamos en la "B" y jugué de 5, tenía 17 años". Para Valverde fue a los "el primera día de mis 17 años".

Los futbolistas continuaron conversando hasta llegar al Complejo Celeste. Se puede acceder al capítulo completo a través de AUFTV, donde se lanzará el segundo y tercer tomo de "Ruta Celeste".