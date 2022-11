Las reacciones de los convocados al Mundial: "Desde que empecé a patear una pelota soñaba con esto", dijo el Pumita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A solo 9 días del Mundial de Qatar 2022, el entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, dio a conocer la lista de 26 jugadores que representarán a la Celeste en el próximo.

Facundo Torres, que este jueves dijo presente en el último día de entrenamiento previo al viaje, fue el primero en manifestarse en redes sociales. Reposteó la historia de Uruguay y le agregó un corazón rojo. En su caso se trata de la primera citación.



Un raro después, con los nervios más calmos, el futbolista de Orlando City amplió el mensaje. "Me fui Mundial. Lo soñé tanto… El esfuerzo y el sacrificio siempre tienen su recompensa. Esto es por y para ustedes.

Gracias!!! NOS VAMOS A QATAR", escribió.

Manuel Ugarte, otro que tendrá su debut mundialista, también compartió la historia pero no agregó ningún texto. Minutos más tarde publicó su foto con la camiseta de Uruguay y escribió: "Sentimiento inexplicable".

Luego llegó el mensaje del capitán. El que puso la selección antes que su carrera para poder llegar en forma al Mundial y que regresó a Sudamérica para tener minutos. Diego Godín compartió el video y escribió: "Con la ilusión del primer día y el sueño de 3 millones". Al texto le agregó un corazón y una bandera de Uruguay.

No hubo muchas sorpresas, pero José Luis Rodríguez y Facundo Torres se ganaron el puesto y llamaron la atención. El Pumita, que tuvo una gran temporada en Nacional, se expresó tras conocer la lista y escribió: "Los feliz que me siento. Vamos Uruguay".



Luego amplió en mensaje y dijo: Desde que empecé a patear una pelota de niño, soñaba con este momento… El orgullo de poder defender a mi país en un mundial es inmenso! Gracias a mi familia que me acompaño en todo momento en este largo camino".

Facundo Pellistri, que había estado en el banco del Manchester United un raro antes, también se refirió a su primer Copa del Mundo y escribió: "Orgulloso de poder representar a mi país en un Mundial. Vamooo Uruguay!!".

orgulloso de poder representar a mi país en un Mundial 🇺🇾



vamooo Uruguay!! 💙 https://t.co/7wm6XlJ6Sw — Facu Pellistri (@FPellistri07) November 10, 2022

Darwin Núñez, otro de los 13 debutantes en cuanto a mundiales respecta, dijo: "Siempre soñé con que este día llegaría. Vamos nosotros".

Siempre soñé con que este día llegaría! 🤯



VAMOS NOSOTROS 🇺🇾 https://t.co/UpxdLueiQt — Darwin Núñez (@Darwinn99) November 10, 2022

Guillermo Varela

El lateral derecho del Flamengo, que casi se queda afuera por lesión, expresó: "Mucha felicidad de poder defender a mi país por segunda vez en un Mundial..agradecerle a mi familia y amigos que siempre estuvieron presentes y al departamento médico de @Flamengo por hacer todo lo posible para recuperarme más rápido de mi lesión y llegar a tiempo".