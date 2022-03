La reacción del presidente del PSG que obligó a que intervenga la policía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sorpresa fue mayúscula cuando en muy pocos minutos se le escapó la clasificación de las manos al PSG que tenía la serie 2-0 a favor y terminó cayendo 3-2 ante Real Madrid. Tanto los futbolistas como el cuerpo técnicos estaban incrédulos, pero Nasser Al Khelaifi, presidente del club, se mostró un poco más que eso.

Según informó la prensa española era tanta la molestia del catarí que inmediatamente después de que terminó el encuentro fue en busca del vestuario de los árbitros para reclamarles una falta de Benzema sobre Donnarumma en lo que fue el gol del 1-1 del Madrid.

Esta reacción no solo llevó a que debiera intervenir la policía, sino que también bajó "a la zona habilitada para los equipos visitantes, dando gritos e insultos". De hecho, en el camino se cruzó con el director deportivo, Leonardo, y junto a él fueron en busca del neerlandés Danny Makkiele, pero no hicieron más que equivocarse de vestuario.

Es que según indicó el diario AS de España, ingresaron "ofuscados y a los gritos" al vestuario de Carlos Megía Dávila, exárbitro y actual delegado de campo de Real Madrid que poco tenía que ver con lo ocurrido en la cancha.

A propósito, la policía una vez más observó la reacción del presidente Al Khelaifi y lo alejó "de la zona de vestuarios", pero volvió a la carga y esta vez ante un empleado del Real Madrid que estaba filmando lo ocurrido y al que el catarí se el abalanzó al grito de "te voy a matar", según informó el diario Marca gracias a una fuente.

Según expresa el medio español, la UEFA podría sancionar al presidente del Paris Saint Germain así como también a Mauricio Pocchetino, técnico del club, que cuestionó el accionar de los árbitros luego del juego.

"El primer gol del Real Madrid ha cambiado el partido. Me pregunto qué hace el VAR porque hay falta. Es una pena, cuando ves la acción, es falta. Es una vergüenza el VAR cuando vemos la acción del primer gol. Es imposible no hablar de este grosero error por parte de los árbitros. No puede ocurrir esto en 2022", expresó el argentino al finalizar el juego.

El acta de los árbitros dejó en claro lo ocurrido

"El presidente y el director técnico del PSG mostraron un comportamiento agresivo e intentaron entrar al vestuario de los árbitros. Cuando el árbitro les pidió que se fueran, bloquearon la puerta y el presidente golpeó deliberadamente el banderín de uno de los asistentes, rompiéndolo", afirma el documento presentado por el árbitro tras el encuentro y que dio a conocer el diario Marca.