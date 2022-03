Repercusiones de la derrota del PSG: la prensa que señaló a Messi, los mejores memes y un futuro tridente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Real Madrid venció 3-1 a Paris Saint-Germain y lo eliminó por un global de 3-2 de los octavos de final de la Champions League. El mayor mérito fue para Karim Benzema, que marcó los tres goles, sin que nadie lo pudiera parar. Mbappé logró abrir el marcador, pero ningún balón más entró a la red merengue luego de eso.

Ni Lionel Messi, ni Neymar, ni el propio Kylian pudieron detener al gigante de España y tampoco se salvaron de la crítica. Los comentarios y repercusiones por las actuaciones de ambos recorrieron el mundo en segundos, y tras ellos, las tapas y portadas de los medios. Muchas de ellos eligieron a la pulga para retratar la derrota.

"Cuando concedes un gol así, la atmósfera cambia, los aficionados rivales han llevado en volandas a su equipo, todo ha cambiado. Es increíble que la falta sobre Donnarumma no haya sido vista por el VAR, es una falta muy clara. Desde todos los ángulos de cámara se veía que era falta, no sé qué hacían los árbitros del VAR", fue lo primero que dijo sobre la derrota el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, en RMC Sports tras el duelo.

"Irracional", tituló su portada el diario francés L'équipe. Aunque también publicó a Benzema como "El Mesías", que de manera casual tiene la palabra "Messi" cuando se escribe en francés. En otras aparece Gianluigi Donnarumma señalándolo por el error que cometió en el primer gol.

Voici les unes du journal L'Équipe de ce jeudi 10 mars : https://t.co/NMxgb3EhEU pic.twitter.com/cxc6yofzb6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 9, 2022

Los mejores memes

Imágenes de Leo Messi en la eliminatoria contra el Real Madrid. pic.twitter.com/9AdyeMaRBd — Infiltrado Blanco (@InfiltradoRM) March 9, 2022

Los de seguridad buscando a Messi @lobo_carrasco pic.twitter.com/HLwepNT8GW — Elvis king ( Oficial )👑 (@elvis79king) March 9, 2022

Todos hablando de Messi y mientras tanto Neymar con sus documental: pic.twitter.com/gyI5O9Jzx1 — Dr.Bigo (@BigoTatisJr) March 9, 2022

Donnarumma contra España// Donnarumma contra el Madrid pic.twitter.com/fegm1Chqeo — Alex Alvarez (@alexalvarz__) March 9, 2022

marquinhos y donnarumma cada vez que atacaba el Madrid: pic.twitter.com/n1DopQ9pIC — Peñargrol (@CAPArgento__) March 9, 2022

-Vení Donnarumma que no te voy a hacer nada...pic.twitter.com/MMbbYI4Xeo — JuanaFernanda Quintera + (@so_ferrari_CARP) March 9, 2022

Espero que el PSG defienda bien en el segundo tiempo



Donnarumma y los centrales del PSG:pic.twitter.com/2ax3dquApM — Esteban Fulanito 🇦🇷 (@EstebanFulanito) March 9, 2022

¿Se suma Cristiano?

Parece que los jeques del París no piensan rendirse por ninguna razón. Así que ahora irán por Cristiano Ronaldo, según Marca. "La 'prioridad' de Ronaldo sería fichar por el PSG para compartir delantera con Neymar y Leo Messi 'en una delantera de ensueño', como adelantaba Football Transfer", añade el medio.



Tras no estar presente en la caída de su equipo en el derbi ante el City por estar de viaje, CR7 no querría seguir en Manchester United y ya tendría todo arreglado para irse cuando termine la temporada si es que no avanzan en la Champions League.