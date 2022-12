La reacción de la mujer de Cristiano Ronaldo a su suplencia y la respuesta del jugador a los rumores de Arabia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cristiano Ronaldo pasó como una flecha pero no desapercibido al transitar la zona mixta a la salida del encuentro entre Portugal y Suiza, que finalizó con goleada 6-1 para los lusos por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El portugués ingresó a los 72 minutos de juego y cerró el partido sin convertir. Tras el encuentro, fue consultado por la oferta que le presentó el club árabe Al Nassr de casi 200 millones de euros por temporada y luego de que un periodista le preguntara si tenía un acuerdo, respondió: “No, no es cierto”.

Antes de dejar los corredores, también llegó a decir "que se mejore Pelé, nuestro rey tiene que mejorar, eso es todo lo que queremos", al recibir una consulta sobre el estado de salud del histórico futbolista brasileño.



Tampoco se quedó callada Georgina Rodríguez, su pareja, quien se pronunció a través de las redes sociales y lamentó que Cristiano no fuera titular ante Suiza. “Mientras los once jugadores cantaban el himno todos los objetivos (estaban) puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”.



El mensaje de la modelo hacía referencia a la atención que despertó Ronaldo previo al comienzo del partido, cuando todos los flashes y miradas apuntaron hacía él, que se encontraba en el banco de suplentes.

"Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigan de la mano y nos hagan vibrar una noche más”, lanzó sin aclarar si con "Fernando" se refería al entrenador portugués Fernando Santos.



El seleccionador dijo tener una estrecha relación personal con Ronaldo, a quien no utilizó desde el vamos este martes –al igual que a Joao Cancelo– por una razón "estratégica". Ambos se conocen desde que el futbolista inició su carrera en el Sporting de Lisboa de Portugal y luego continuó su recorrido en la selección mayor.