¿Quiénes integran el 11 ideal del Torneo Apertura? Jorge Bava elegido el mejor DT

FÚTBOL URUGUAYO

Liverpool, campeón del certamen, tiene la mayor cantidad de futbolistas con tres, seguido de Nacional y Deportivo Maldonado con dos.

Se terminó el primer torneo corto de la temporada y Ovación eligió a los 11 jugadores más destacados que integran el equipo ideal del Torneo Apertura 2022. La oncena está integrada por Sergio Rochet; Emanuel Hernández, Leo Coelho, Joaquín Sosa; Alan Medina, Fabricio Díaz, Alan Rodríguez, Pablo Ceppelini; Maxi Cantera, Enzo Borges y Mauro Méndez, quien fue el goleador del certamen con ocho anotaciones. El sistema elegido fue el 3-4-3.

Se puede apreciar que hay tres jugadores de Liverpool, el equipo que fue campeón, dos de Nacional y de Deportivo Maldonado y uno de Boston River, Peñarol, Danubio y Wanderers.

Jorge Bava fue elegido como el técnico más destacado del Apertura, ya que logró el título con los negriazules realizando con su equipo un muy buen cierre de campeonato.

El banco de suplentes quedó integrado por Kevin Dawson (Peñarol), Gastón Martirena (Liverpool), Agustín Cayetano (Liverpool), Diego Romero (Deportivo Maldonado), Luciano Boggio (Defensor Sporting), Felipe Carballo (Nacional), Fabián Estoyanoff (Fénix), Gonzalo Carneiro (Liverpool), Thiago Borbas (River Plate) y Alexander Machado (Boston River).

Fue un campeonato en el que Deportivo Maldonado estuvo gran parte del certamen arriba con un equipo que empezó la temporada con el objetivo de no descender y ese hecho fue, en parte, gracias a todo lo bueno que hizo Francisco Palladino en la conducción de los fernandinos. Al final, un mal cierre le pasó factura, pero no deja de ser uno de los destaques del primer semestre del año.

En tanto, Nacional y Peñarol quedaron en deuda y deberán salir a buscar el terreno perdido en el segundo semestre.