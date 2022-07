Se quería tatuar si recibía un saludo de Fede Valverde y el le mandó la camiseta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

María José soñaba con un saludo del uruguayo Fede Valverde. Envió un mensaje a través de las redes del Real Madrid con una promesa: si al comienzo de la transmisión la saludaba, se tatuaba la fecha.

Sorprendido, el 15 de la selección uruguaya dijo que no quería que se tatuara, que no quería ser repsonsable de esa decisión. Al final se lo mandó y le dijo que mejor le mandaba la camiseta, para que tuviera algún recuerdo que no fuera de tinta en su piel.

Todo quedó registrado por las cámaras del equipo merengue que continúa en una gira por Estados Unidos y que enfrentará al América de México en las próximas horas.

😬 De lo que están dispuestos a hacer nuestros #RMFans por un saludo de @fedeevalverde... ¡De locos! pic.twitter.com/3yMgNeTHIA — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 26, 2022

Más temprano el uruguayo había invitado a los seguidores de Real Madrid a enviar sus preguntas a través del tiktok oficial del equipo.

