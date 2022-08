Principio de acuerdo por Ocampo, aunque falta el aval de Nacional; dónde irá el dinero que recibirán los tricolores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hay un principio de acuerdo entre Faro Sports, el grupo empresarial que representa a Brian Ocampo, y el Cádiz de España, para la transferencia del futbolista uruguayo al equipo donde ya juega el lateral uruguayo Alfonso Espino.

Pese a esto, hasta anoche Nacional no había recibido formalmente la propuesta de la transferencia aunque sí hubo comunicación del grupo Faro Sports poniendo al tanto al club de la negociación que se viene llevando adelante.



Vale recordar, una vez más, que Ocampo tiene contrato con Nacional hasta el próximo 31 de diciembre, pero en la última renovación de enero, cuando el floridense extendió su vínculo por un año más, se fijó una cláusula de salida en cualquier momento de la temporada. Es por ese motivo que Faro Sports puede negociar la transferencia, aunque de todos modos Nacional tiene que dar su aprobación.

En cuanto a los montos, es compleja la posibilidad de negociación para el tricolor, porque el jugador ya está en tiempo de firmar un precontrato con otra institución e irse libre a fin de año. Esto no ocurrirá porque no es lo que quiere el futbolista, tampoco el grupo que lo representa, pero sí deja con poco margen de maniobra al tricolor.



Extraoficialmente se está hablando de que el traspaso se daría por una cifra cercana a los dos millones de dólares por el 50% de la ficha, por lo que Nacional se quedaría con parte del jugador, aunque según indicaron fuentes del club a Ovación, al no haber llegado aún la propuesta oficial, estos aspectos todavía no se han negociado y es algo de lo que se tiene que hablar.

Ovación pudo saber también que Nacional mantiene una deuda con el Grupo Casal desde la administración de José Luis “Puma” Rodríguez (2015-2018), por lo que es factible que lo que reciba el tricolor sea para saldar parte de esa deuda, ya que Faro Sports es una continuidad del Grupo Casal. Igualmente, en Nacional intentarán que entre algo de dinero a la caja del club.



Hoy en día la relación entre Faro Sports y Nacional es muy buena, lo que ayuda a la hora de la negociación.



De no recibir una comunicación oficial hoy, Ocampo estará a la orden del técnico Pablo Repetto y será titular para enfrentar a Montevideo City Torque mañana, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura, en un partido que se jugará en el Estadio Centenario a partir de la hora 18:30.



A su vez, medios españoles dieron ayer por confirmada la transferencia de Ocampo a Cádiz. Hoy, Brian tiene al menos un pie afuera de Nacional.