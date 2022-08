Brian Ocampo y Nacional: su presente y la posibilidad de salida antes del 31 de agosto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde aquel 18 de julio de 2018, cuando el Cacique Medina lo hizo debutar por Copa Sudamericana contra Sol de América en Paraguay, Brian Ocampo siempre ha sido un tema relevante en Nacional. Son innegables sus condiciones técnicas, sus atributos físicos y su clase. Aunque por un motivo u otro en general ha estado en el ojo de la tormenta. Por sus rendimientos irregulares, por algunas lesiones, por todo lo que lo rodea. En definitiva, porque se le exige como a un jugador clase “A”.

Ayer el periodista Federico Buysan afirmó que el Cádiz está negociando con el representante del floridense para contratarlo ahora, en una información que fue confirmada por Ovación. El grupo empresarial Faro Sports, desde donde no quisieron realizar declaraciones públicas, es quien le maneja la carrera al extremo derecho de Nacional.



El presidente José Fuentes le comentó a Ovación que Nacional no recibió ninguna propuesta formal por Ocampo, aunque está al tanto de manera informal de las negociaciones que se están desarrollando. El titular de los albos prefirió no hacer comentarios respecto a si la salida de puede dar ahora. Lo cierto es que el interés del Cádiz es muy reciente. El club español, que tiene como un titular indiscutido al exjugador tricolor Alfonso Espino, perdió los dos primeros partidos que disputó en LaLiga, contra Real Sociedad y Osasuna, y no anotó goles.

Brian Ocampo renovó su contrato con Nacional en enero pasado por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2022, con una cláusula de salida que se puede activar en cualquier momento del año, por lo que podría ocurrir ahora.

El futbolista nacido en Florida hace 23 años ya está en condiciones de firmar un precontrato con cualquier club porque restan menos de seis meses para terminar el vínculo con Nacional, pero siempre los planes de Brian fueron dejarle dinero al club que lo formó. Desde el ámbito del jugador aseguran que ese hecho no está en discusión. Hoy en día, según Transfermrkt, su ficha está valuada en dos millones de euros.



El período de pases en Europa cierra el 31 de agosto. El jugador tiene muy buena relación con los referentes del plantel, por lo que seguramente les pedirá su opinión sobre esta posibilidad; viene de ser la figura en el partido contra Wanderers.