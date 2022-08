¿Qué dijo Repetto sobre la chance de que Brian Ocampo sea transferido ahora al Cádiz?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador de Nacional, Pablo Repetto, se refirió este miércoles a la mañana a la situación de Brian Ocampo, pretendido por el Cádiz de España. "No tengo nada de que no pueda contar con él. Estamos planificando el partido (ante Montevideo City Torque) con él. Hoy vamos a entrenar por la tarde y vamos a empezar a definir el equipo", dijo el DT en "100% Deporte" (Sport 890).

El Cádiz de España está interesado en el extremo que tiene una cláusula de salida, aunque a los tricolores no llegó ninguna oferta. El presidente José Fuentes le comentó a Ovación que Nacional no recibió ninguna propuesta formal por Ocampo, aunque está al tanto de manera informal de las negociaciones que se están desarrollando. El jugador es representado por la empresa Faro Sports.

El pase de Ocampo se tendría que cerrar antes del 31 de agosto, cuando finaliza el mercado en el Viejo Continente. De ese modo se perdería el clásico ante Peñarol del 4 de setiembre en el Gran Parque Central.

Repetto indicó que no se acercó en este caso a hablar con Ocampo. "Lo dejo tranquilo", remarcó.



"Me acerco solo a un jugador cuando no lo veo con la cabeza en el equipo o si no está trabajando al 100%, pero ayer Brian trabajó muy bien", agregó.



Nacional visitará este sábado en el Centenario a MC Torque (18.30 horas) por la quinta fecha del Torneo Clausura y luego pondrá la cabeza en el partido clásico.