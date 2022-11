Con presencia de Luis Suárez, Netflix estrena "Sean eternos: campeones de América" que repasa el título de Argentina en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de 28 años, Argentina rompió el maleficio. Venció a Brasil por 1-0 en el mítico Maracaná y se coronó campeón de la Copa América 2021 cumpliendo también con el anhelo de Lionel Messi su figura máxima.

Con el objetivo de repasar esa consagración y hacer foco en la Pulga, es que Netflix estrenará este jueves 3 de noviembre "Sean eternos: campeones de América".

La serie documental contará con tres episodios y con imágenes inéditas de lo que fue la participación de la Albiceleste en el certamen, así como también la palabra de jugadores de ese plantel y de figuras del fútbol mundial como Luis Suárez, Neymar, Ronaldinho, Xavi Hernández y muchas más.

“Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como un descargo para todos”, reconoce Leo Messi.

“Es difícil, tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y del equipo también, de mi viejo. Después de todo ese sufrimiento que tuvieron, poder darles esa Copa y decirles ‘ya está, lo logré’. Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería”, revela un Ángel Di María emocionado.