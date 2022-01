Preocupación por la salud de Pelé: las últimas novedades sobre su delicada situación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La salud de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, tiene en vilo a los fanáticos del fútbol en todo el mundo luego de que le detectaran varios tumores en su última internación. De todos modos, desde su entorno, aseguran que el astro se encuentra bien, descansando en su casa, mientras continúa con el tratamiento.

Esta semana, el Rey del Futbol regresó al Hospital Albert Einstein para continuar con los tratamientos de quimioterapia y realizarse estudios que permitieron saber si la enfermedad se propagó y para determinar los lugares exactos del cuerpo donde se encuentra afectado.

Los resultados no fueron favorables: Pelé tiene un tumor en el intestino, el principio de uno en el pulmón, y uno en el hígado que es el que más preocupa a los médicos, ya que no se puede extirpar quirúrgicamente, según trascendió en medios brasileros. De todos modos fue dado de alta y para continuar con su tratamiento de forma ambulatoria.



“Edson Arantes do Nascimento ingresó en el Hospital Israelita Albert Einstein los días 19 y 20 de enero para continuar el tratamiento del tumor de colon, identificado en septiembre de 2021. El paciente fue dado de alta este jueves (20) y se encuentra en buenas condiciones clínicas estables” detallaron desde el hospital en un comunicado firmado por los médicos Fabio Nasri (geriatra y endocrinólogo), Rene Gansl (oncólogo) y Miguel Cendoroglo Neto (director-Superintendente de Servicios Médicos y Hospitalarios).

Si bien el tumor de colon fue identificado en septiembre de 2012, las visitas del futbolista (de 81 años) al Hospital Albert Einstein se hicieron más frecuentes. Ese mismo mes Pelé fue hospitalizado para someterse a una cirugía para extirpar un tumor en el colon derecho.



En diciembre, el tres veces campeón del mundo con la selección brasileña volvió a la Unidad de Cuidados Intensivos para continuar con el tratamiento en el intestino. Después de unos días, fue liberado para pasar las vacaciones en su casa junto con su familia.