Los polémicos tuits del boxeador Canelo Álvarez contra Lionel Messi que hicieron estallar las redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La selección de Argentina se despachó el sábado con un buen triunfo por 2 a 0 frente a la selección de México en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 con Lionel Messi como gran figura del encuentro.

Luego del partido que terminó 2-0 para los argentinos las redes sociales se inundaron de memes y no faltó la polémica luego de un video del vestuario albiceleste en pleno festejo por una victoria que dejó a los de Lionel Scaloni con chances de meterse en los octavos de final del torneo.

En ese video, los jugadores y el cuerpo técnico de Argentina están cantando uno de los hits de tribuna albiceleste de la Copa del Mundo y a Lionel Messi se lo observa cerca de una camiseta de México.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Eso generó que varios mexicanos interpretaran que el 10 argentino está pisando la camiseta y pateándola con el pie derecho y es por eso que las reacciones no demoraron en llegar en las redes sociales.

Y uno de los que más rápido reaccionó fue el boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien en primer lugar tuiteo: “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????”.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Eso no quedó ahí porque el deportista fue por más y un rato después publicó: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”.

Y por último, Canelo le hizo un pedido especial el 10 de la albiceleste: “Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Las publicaciones de Canelo generaron miles de reacciones entre la gente que estuvo de acuerdo y los que reprocharon la actitud del boxeador que no se quedó con esas tres publicaciones sino que se encargó de responder a varias de las reacciones en Twitter.