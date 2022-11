El plus que le sumó Nacional a su buen año deportivo: dominó en los títulos de formativas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al gran cierre de año futbolístico de Nacional en Primera División se le sumó una buena más, esta vez en juveniles.

Los tricolores se consagraron campeones de las categorías Sub 14 y Sub 15 tras ganarle 2-0 y por penales al mismo rival: Defensor Sporting.

De esta manera, consiguieron levantar el título en el 60% de las competencias formativas, es decir, que se impusieron en tres de las cinco etapas (Sub 19, Sub 17, Sub 16, Sub 15 y Sub 14).



A los dos trofeos de ayer, se le suma el que ya habían ganado el sábado en la categoría Sub 16 cuando vencieron en la final a Peñarol por 2-0.

El balance general de las inferiores si bien deja a los tricolores con ventaja a nivel de títulos, los relega al tercer lugar cuando de números se habla.



En la tabla acumulada de puntos de 2022 el líder fue Defensor (campeón de Sub 17) y en el segundo puesto quedó Peñarol (campeón de Sub 19).

La residencia de formativas por dentro. FOTO: Nacional.

Por otra parte, el Nacional que dirige Álvaro Recoba lidera con 32 unidades la tabla de la Tercera División y está encaminado a quedarse con el campeonato