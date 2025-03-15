Plaza Colonia 1-0 Peñarol: el aurinegro volvió a perder, suma cinco sin ganar y está muy lejos de la cima

Redacción El País
Borrón y cuenta nueva es lo que buscaba hacer Peñarol luego de la dolorosa derrota frente a Racing en la fecha pasada y se presentaba en el Estadio Suppici ante Plaza Colonia que estiró la agonía del Mirasol.
Es que pese a que Diego Aguirre hizo cambios e incluso aunque el aurinegro jugó una muy interesante primera parte, se quedó sin ideas en el complemento y lo pagó caro porque cayó por 1-0 gracias al gol de Máximo Lorenzi en el complemento.
Peñarol llegó a su quinto partido consecutivo sin victorias y solo suma un triunfo en seis fechas del Torneo Apertura, lo que sin dudas está lejos de su objetivo. Lejos también está de la cima del certamen lo que incluso podría hasta complicarlo de cara a la futura Tabla Anual.
En otro giro preocupante e inesperado, @OficialCAP volvió a perder tres unidades, esta vez frente a @PlazaColonia, que le ganó 1 a 0 y prácticamente lo despidió del Apertura, torneo donde el aurinegro obtuvo 6 de los 18 puntos que disputó. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/LyQJs65zoT— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 16, 2025
90+7' | ¡Final del partido!
Plaza Colonia dio el golpe jugando como local y se impuso por 1-0 frente a Peñarol en el Estadio Suppici que deja al aurinegro muy lejos de la cima y sumando cinco partidos sin victorias en el Apertura.
88' | Lo busca Peñarol y casi lo hace Plaza
Tras una infracción de Leo Coelho sobre Christian Ebere, el que se hizo cargo del tiro libre fue Cristian Barros que le pegó muy bien y el disparo dio en el horizontal antes de marcharse.
85' | Peñarol va con más empuje que ideas
Con más intenciones que fútbol, el equipo de Diego Aguirre busca la igualdad para rescatar al menos una unidad en el Suppici. El local se coloca bien atrás aguantando la diferencia conseguida.
74' | ¡Gol de Plaza Colonia!
Luego de un tiro de esquina, Haibrany Ruiz Díaz peinó la pelota en el primer palo y Hernán Lorenzi apareció muy solo por el segundo para definir con un toque corto y adelantar al local.
65' | Peñarol quiere, pero no puede
El equipo de Diego Aguirre hace el gasto para ir por el gol que lo ponga en ventaja en Colonia, pero no es efectivo y eso le pasa factura. Mientras tanto, Plaza Colonia se repliega apostando al contragolpe.
50' | Plaza tuvo el primero y se lo perdió
Luego de un peligroso contragolpe, Pablo García puso en carrera a Diogo de Oliveira que se sacó de arriba a Campaña, pero nunca definió. Luego jugó con Ebere y la jugada terminó con un remate lejano del nigeriano.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya se juega el complemento en el Estadio Suppici donde Plaza Colonia y Peñarol igualan sin goles por la sexta fecha del Torneo Apertura.
45+3' | ¡Final del primer tiempo!
En el Suppici es empate sin goles entre Plaza Colonia y Peñarol en el marco de la sexta fecha del Apertura. El aurinegro se mostró mejor en cancha, pero de todas maneras ambos contaron con chances de anotar, pero por el momento el juego no tiene festejos.
35' | Cabrera volvió a tener el gol, pero falló
El Cangrejo es uno de los hombres más peligrosos de la visita en el primer tiempo y luego de una gran jugada personal de Leo Fernández, el puntero apareció solo en el punto penal, pero pifió su remate de zurda.
30' | El aurinegro tiene la pelota, el juego perdió ritmo
De más a menos fue Peñarol en la primera media hora de juego porque si bien comenzó muy bien presionando la salida del rival y generando peligro en el área del Patablanca, pero con el paso de los minutos eso se fue perdiendo y el Mirasol entró en el nerviosismo.
20' | El arquero Silva volvió a evitar el gol aurinegro
Esta vez fue un tiro libre de Leo Fernández que remató cerrado y al primer palo y cuando la pelota generaba peligro, aparecieron los puños de Joaquín Silva para despejar.
10' | Plaza respondió y casi pone el primero
Tras un tiro libre que cayó en el área de Peñarol, fue Máximo Lorenzi el que ganó por arriba, cabeceó y provocó una gran atajada de Martín Campaña que se quedó con el esférico.
2' | La primera fue de Peñarol
El aurinegro comenzó mejor, se paró en cancha rival y luego de una recuperación de Ignacio Sosa, un ataque de Leo Fernández y una asistencia de Jaime Báez, terminó en un centro para Javier Cabrera que remató cruzado y provocó la gran atajada de Joaquín Silva.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Plaza Colonia y Peñarol en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Suppici.
Plaza Colonia 1-0 Peñarol
Hora: 19:30
Televisa: VTV+ y Disney+
Estadio: Suppici
Árbitros: Andrés Matonte; Mathías Muniz, Sebastián Schroeder; Diego Riveiro.
VAR: Antonio García y Nicolás Tarán.
Plaza Colonia: Joaquín Silva; Ezequías Redín, Máximo Lorenzo, Haibrany Ruiz Díaz, Juan Manuel Ramos; Cristian Barros (87' Ángel Cayetano), Facundo Píriz (74' Agustín Ocampo), Yvo Calleros, Pablo García (74' Miqueas Redín); Christian Ebere (87' Diego Villalba), Diogo de Oliveira (79' Alex Bruno). DT: Sebastián Díaz.
Peñarol: Martín Campaña; Pedro Milans (45' Damián Suárez), Leo Coelho, Juan Rodríguez, Maximiliano Olivera (70' Lucas Hernández); Ignacio Sosa (45' Eric Remedi), Rodrigo Pérez; Javier Cabrera (70' Héctor Villalba), Leonardo Fernández, Jaime Báez (60' Alexander Machado); Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.
Gol: 74' Máximo Lorenzi (PC) / 1-0.
Amarillas: Diogo de Oliveira, Cristian Barros, Agustín Ocampo (PC); Ignacio Sosa, Maximiliano Olivera, Leonardo Fernández, Rodrigo Pérez, Leo Coelho (P).
¡Plaza Colonia tiene el once confirmado!
Sebastián Díaz dio a conocer el equipo con el que saltará al campo de juego para enfrentar a Peñarol en el Estadio Suppici.
Joaquín Silva; Ezequías Redín, Máximo Lorenzo, Haibrany Ruiz Díaz, Juan Manuel Ramos; Cristian Barros, Facundo Píriz, Yvo Calleros, Pablo García; Christian Ebere, Diogo de Oliveira. Es el once del Patablanca.
El aurinegro al campo de juego con el aliento de los hinchas
El plantel de Diego Aguirre saltó a la cancha para hacer movimientos precompetitivos en el Estadio Suppici de cara al juego frente a Plaza Colonia.
¡Peñarol tiene once confirmado!
Diego Aguirre metió mano en el equipo y le dio ingreso a Leo Coelho en la zaga y a Ignacio Sosa en el mediocampo en lugar del lesionado Eduardo Darias. Además mantuvo a Jaime Báez y Javier Cabrera en el once.
Martín Campaña; Pedro Milans, Leo Coelho, Juan Rodríguez, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Rodrigo Pérez; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Jaime Báez; Maximiliano Silvera. Es el equipo aurinegro.
Así juega #Peñarol frente a Plaza Colonia, por la Fecha 6 del Torneo Apertura @LigaAUF. pic.twitter.com/Tr5nfBMI0z— PEÑAROL (@OficialCAP) March 15, 2025
Un partido al que le espera un gran marco de publico
El contexto del juego y la presencia de Peñarol en Colonia hizo que muchos hinchas se arrimen hasta el Estadio Suppici y de hecho las dos cabeceras se agotaron, prueba del interés de los fanáticos.
Germán Barbas, de la selección a la posible renovación
“Se firma en los próximos días”, transmitieron desde Peñarol, sobre la renovación del vínculo del mediocampista con el club, más allá del acuerdo que existe de palabra con el futbolista que fue una de las sorpresas de Bielsa en la convocatoria de Eliminatorias.
👀 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐬, 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚́𝐧— Selección Uruguaya (@Uruguay) March 15, 2025
Convocado. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/m9BWIe1OsM
El plantel aurinegro llegó al Suppici
A falta de pocos minutos para las 18:00, el plantel de Diego Aguirre se hizo presente en el escenario de Colonia para enfrentar al Patablanca por la sexta fecha mientra que el vestuario ya estaba dispuesto.
☑️ Vestuario listo en Colonia pic.twitter.com/fILjc2HzTT— PEÑAROL (@OficialCAP) March 15, 2025
Los futbolistas con los que contará el local
Sebastián Díaz también dio a conocer sus convocados en Plaza Colonia demostrando una vez más un plantel competitivo y que puede dar pelea.
Los 21 jugadores disponibles de Diego Aguirre
El entrenador dio a conocer en la pasada jornada los convocados para el encuentro con el regreso de Eric Remedi, la ausencia por lesión de Eduardo Darias y un cambio: Alexander Machado por Felipe Avenatti.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Plaza Colonia, por la fecha 6 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/goaZeNgiBV— PEÑAROL (@OficialCAP) March 14, 2025
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Plaza Colonia vs. Peñarol!
El Estadio Suppici de Colonia recibe el encuentro entre Plaza y Peñarol en el marco de la sexta fecha de la Liga AUF Uruguaya y Ovación te contará todos los detalles.