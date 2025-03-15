Plaza Colonia 1-0 Peñarol: el aurinegro volvió a perder, suma cinco sin ganar y está muy lejos de la cima

Redacción El País

Borrón y cuenta nueva es lo que buscaba hacer Peñarol luego de la dolorosa derrota frente a Racing en la fecha pasada y se presentaba en el Estadio Suppici ante Plaza Colonia que estiró la agonía del Mirasol.

Es que pese a que Diego Aguirre hizo cambios e incluso aunque el aurinegro jugó una muy interesante primera parte, se quedó sin ideas en el complemento y lo pagó caro porque cayó por 1-0 gracias al gol de Máximo Lorenzi en el complemento.

Peñarol llegó a su quinto partido consecutivo sin victorias y solo suma un triunfo en seis fechas del Torneo Apertura, lo que sin dudas está lejos de su objetivo. Lejos también está de la cima del certamen lo que incluso podría hasta complicarlo de cara a la futura Tabla Anual.