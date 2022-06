Ping pong a Julián Álvarez: canción favorita de la hinchada de River, la final en Madrid y a quién elige entre Suárez y Cavani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julián Álvarez, elegido mejor jugador del continente en 2021 en la encuesta América le responde a El País, recibió esta semana al equipo de Ovación en Buenos Aires y habló de todo: sus últimos días en River Plate, la chance de que lo sustituya Luis Suárez, su primera charla con Pep Guardiola y las ganas de que su ídolo Lionel Messi sea campeón del mundo.

El delantero de River Plate y de la selección de Argentina, que el mes próximo pasará a defender al Manchester City, también se sometió a un ping pong con Ovación donde mostró algunas facetas suyas fuera de la cancha.

El cordobés de 22 años no dudó al elegir al máximo ídolo de la historia del Millonario: "Enzo Francescoli", respondió. El uruguayo, campeón de cinco títulos locales y dos internacionales, actualmente se desempeña como manager del club.



Álvarez también eligió su canción favorita de la hincada de River y contó como llegó al club de Núñez. "Había tenido varias pruebas en distintos clubes. No me quería venir a vivir a una pensión. Quedaba en los clubes, pero no me quería venir. Hasta que en uno momento, con 15 años, me buscaron varios clubes y le dije a mis papás que si tenía que venir a alguno iba a ser a River porque era del que éramos hinchas", dijo.

Al ser consultado por la final de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid en 2018, donde le tocó ingresar, lo definió en una palabra: "Única".



Entre sus hobbies, destacó que practica paddle y como habilidad oculta confesó que es bueno dibujando.



Sobre el origen de su apodo, contó: "Tengo videos con cuatro o cinco años donde ya me decían Araña. No sé bien cómo quedó de un día para el otro jugando con mis hermanos y amigos y desde ahí siempre fue Araña. En el pueblo casi nadie me dice Julián, ni mis papás me dicen Julian".

En lo que tiene que ver con los uruguayos, Álvarez destacó a Nicolás De la Cruz como el que más lo marcó: "Se la pasa muy bien todos los días, es muy divertido y me ayuda mucho en lo personal".



Además eligió entre Luis Suárez, que hoy suena en River, y Edinson Cavani, que desde ya hace varios períodos de pases suena en Boca: Lucho, respondió.

Este ping pong de Ovación y de El País es un segundo anticipo de la entrevista a Julián Álvarez, nuevo Rey de América. Este sábado 11 de junio se publicará la nota completa.



En una votación que fue muy pareja, y que recién en los últimos días se definió, el Araña ganó obteniendo el 28% de los votos posibles. El jugador de River Plate fue votado por 59 comunicadores de 213 que participaron en la edición 36 de la compulsa, quedando por encima de nombres importantes como el de Gabriel Barbosa (21% de los votos), Gustavo Gómez (14%) y Hulk (13%).