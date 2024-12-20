Perchman: el inicio "convulsionado" en Nacional, su "error" con Lasarte y el deseo de una goleada clásica

Redacción El País

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, habló este viernes por la mañana y se refirió al arranque "convulsionado" de la nueva Comisión Directiva, reconoció un "error" en la gestión del tema continuidad de Martín Lasarte y definió como una "hazaña" el haberse impuesto en las elecciones.

"Lo que vi un arranque un poco convulsionado por el tema técnico por cómo arranco la telenovela Diente López- Jorge Bava que arranca de una confusión. Nico López lo dio como que hubo un arreglo personal, pero no quiero que me dirija. Nicolás López no puso ninguna traba, lo único que dijo fue: 'si viene jorge, yo prefiero salir del club', inició en diálogo con #Minuto1 (Carve Deportiva).

Luego confesó haber tenido un "error" en cuanto a la comunicación con Lasarte. "Le tuve que pedir disculpas, se las hice en más de una oportunidad y entendía gran parte de lo que él sintió. Yo estaba en modo elección y en modo topadora en una elección muy compleja desde todo punto de vista, con tintes agresivos, que se subieron de tono, todo eso te va llevando con una caparazón para poder soportar todo. La elección histórica más grande del club se definió por 200 votos sobre 13.000 y fue muy desgastante todo. Quedó todo bien con Martín;

mi error fue no hablarlo antes con él y la vorágine del día a día de estar en campaña me llevó a eso", manifestó.

Uno de los objetivos que se fija Flavio Perchman para los próximos tres años en Nacional: "Quiero hacer una goleada clásica"

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

"Voy a tratar por todos los medios de ganar los clásicos. uno de mis objetivos en los tres años es que quiero hacer una goleada clásica; Nacional nunca golea en los clásicos, tengo 58 años y para encontrar goleadas clásicas siempre son hasta tres goles, pero después es como que siempre perdonamos la vida", expresó Perchman.

Perchman: su buen vínculo con Ruglio y el comentario que le sorprendió

Al ser consultado acerca de los comentarios que e generaron luego de que en un programa televisivo le tocara la nunca a Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, respondió: "Le toque la nuca en una señal afectuosa, la gente esta en una cantidad de cosas que yo me asombro. El otro día me llamó la community manager y me dijo: "¡Sos trending topic!", y le respondí: "¡No lo puedo creer, no voy a poder dormir en toda la noche! Ja".

Luego profundizó sobre cómo percibe el hecho de tener buen vínculo con el aurinegro: "No me parece mal que haya chicanas entre el presidente de Peñarol y el vicepresidente de Nacional, pero no se tiene que pasar una línea. Está bueno llevarnos bien, me sentí con mucho orgullo cuando dijo que quería que esté Vairo y Perchman (como fórmula presidencial antes de las elecciones), y no quiero que esté Flavio en la parte deportiva. Esa declaración fue un punto de apoyo y estoy seguro que está contento porque estoy cumpliendo un sueño, me parece que nos vamos a llevar bastante bien", dijo.