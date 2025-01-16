Peñarol 0-1 San Lorenzo: en la vuelta de Leo Fernández, el aurinegro cayó frente al Ciclón en el CDS

Redacción El País
Segundo partido de verano para el Peñarol de Diego Aguirre, pero el primero en el Campeón del Siglo lo que era especial. Su rival er San Lorenzo de Almagro y tenía la particularidad de que iba a contar con los primeros minutos de Leonardo Fernández.
Tras la oficialización de su nuevo contrato en una conferencia de prensa en el Campeón del Siglo en la previa al encuentro, el nuevo "10" aurinegro jugó por primera vez en el 2025.
Mostró destellos de su buen fútbol, pero no fue suficiente para evitar la derrota del aurinegro que cayó 1-0 ante e Ciclón por el gol de Matías Reali que llegó tal vez en el mejor momento de los de Diego Aguirre.
Lo que se viene para el Mirasol es el clásico ante Nacional el próximo lunes en el Estadio Centenario y desde las 21:00 en el cierre de los amistosos de pretemporada.
90+3' | ¡Final del partido!
Con el solitario gol de Matías Reali, San Lorenzo se impuso por 1-0 frente a Peñarol en el Campeón del Siglo.
85' | Peñarol se anima a buscar el empate
Con buenos minutos de Nicolás Rossi y Diego García y empujes desde la banda de Lucas Hernández, el equipo de Diego Aguirre se para unos metros más arriba en busca de la igualdad en el marcador.
76' | Lucas Hernández probó de tiro libre
Una falta cerca del área de San Lorenzo habilitó una posibilidad de remate. Lucas Hernández fue el encargado y la pelota fue al arco, pero embolsó el arquero del Ciclón.
65' | Aguirre solo dejó dos jugadores del inicio
Nahuel Herrera y Guillermo de Amores fueron los únicos que continuaron del comienzo del juego y luego la Fiera hizo nueve variantes.
Ingresaron Pedro Milans, Martín Gianoli, Lucas Hernández, Ignacio Sosa, Tomás Olase, Camilo Mayada, Diego García, Nicolás Rossi y Felipe Avenatti
57' | ¡Gol de San Lorenzo!
En el mejor momento de Peñarol, el gol lo puso San Lorenzo. Matías Reali remató desde afuera del área y venció a Guillermo de Amores para poner en ventaja al conjunto argentino.
¡¡GOLAZO DE REALI DESDE AFUERA DEL ÁREA PARA EL 1-0 DE SAN LORENZO VS. PEÑAROL!!— SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2025
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55' | Peligro aurinegro por tres
En pocos minutos, Peñarol mostró otra iniciativa y de hecho tuvo tres chances claras de abrir el marcador, pero sin éxito. Tras un centro de Cabrera, Romaña cabeceó sobre su arco y casi marca en contra, luego Báez lo vio solo dentro del área a Silvera, pero el delantero no llegó por poco y luego Leonardo Fernández apuró un corner en el que Darias y Olivera chocaron entre ellos y no pudieron definir bien.
47' | De arranque, un intento aurinegro
Diego Aguirre no metió mano en el equipo, dejó los mismos once y Maxi Silvera generó la primera del complemento tras recuperar en la salida de San Lorenzo y disparar bajo, pero un tanto ancho.
45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Sigue la acción en el Campeón del Siglo entre Peñarol y San Lorenzo en un nuevo amistoso de verano para ambos equipos.
45+1' | ¡Final del primer tiempo!
El primer tiempo se fue sin goles en el Campeón del Siglo. Fueron 45 minutos muy parejos, pero con chances para ambos equipos, aunque sin poder romper el cero.
41' | Leo Fernández y su primer intento de tiro libre
Tras una falta que le cometieron a él cerca del área, el "10" se encargó del remate que tenía buena dirección y provocó una buena atajada del arquero rival que la mandó al tiro de esquina.
35' | San Lorenzo se animó probando desde afuera
Con Iker Muniain al mando, el Ciclón se animó en ataque y forzó faltas de Peñarol cerca de su área que terminaron en chances de gol surgidas de disparos desde media distancia bien controlados por Guillermo de Amores.
25' | La primera al arco fue de Peñarol y de Báez
El extremo por izquierda enganchó de la punta al medio, se sacó de arriba a un rival y remató seco y con destino de red, pero contuvo bien el arquero Orlando Gill.
17' | La conexión Fernández-Silvera casi complica
Dos de las figuras que tuvo Peñarol en 2024 estuvieron cerca de conectar tras un envío alto de Leo Fernández que encontró muy solo a Maxi Silvera que, por muy poco, no llegó a conectar.
15' | El encuentro se hizo más parejo
Con el paso de los minutos, el encuentro fue encontrando paridad. Ambos se reparten la pelota y no hay un claro dominador, más allá de que el aurinegro intenta imponer condiciones.
5' | Buen inicio del aurinegro con el juego por bandas
Primero fue Javier Cabrera y luego Maximiliano Olivera que se mandó al ataque. Ambos, con envíos largos, llegaron al fondo y mandaron centros peligrosos, pero que fueron cortados por la defensa rival.
0' | ¡Comenzó el partido!
Ya juegan Peñarol y San Lorenzo en el Estadio Campeón del Siglo en un nuevo encuentro por la Serie Río de la Plata.
Peñarol 0-1 San Lorenzo
Hora: 22:00
Televisa: VTV Plus, ESPN Premium y Disney+
Estadio: Campeón del Siglo
Árbitro: Mathías de Armas; Nicolás Tarán, Carlos Morales; Santiago Motta.
Peñarol: Guillermo de Amores; Damián Suárez (65' Pedro Milans), Nahuel Herrera, Leo Coelho (65' Martín Gianoli), Maximliano Olivera (65' Lucas Hernández); Rodrigo Pérez (65' Tomás Olase), Eduardo Darias (65' Ignacio Sosa); Javier Cabrera (65' Camilo Mayada), Leonardo Fernández (65' Diego García), Jaime Báez (65' Nicolás Rossi); Maximiliano Silvera (65' Felipe Avenatti). DT: Diego Aguirre.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña (59' Manuel Insaurralde), Daniel Herrera, Malcom Braida (59' Elías Báez); Nicolás Tripichio (75' Emmanuel Cecchini), Elian Irala; Ezequiel Cerutti (68' Agustín Ladstatter), Iker Muniain (59' Maximiliano Zelaya), Matías Reali (59' Valentín Escalante); Alexis Cuello (68' Branco Salinardi). DT: Miguel Ángel Russo.
Gol: 57' Matías Reali (SL) / 0-1
Amarillas: Eduardo Darias, Rodrigo Pérez, Leonardo Fernández (P); Ezequiel Herrera, Valentín Escalante (SL).
Ambos planteles en la cancha haciendo el calentamiento
Los jugadores de Peñarol y también los de San Lorenzo saltaron al campo de juego para realizar los últimos movimientos antes del inicio del partido.
CALIENTA EL MANYA #VamosCarbonero 🟡⚫️ pic.twitter.com/XUNQDhDtbn— PEÑAROL (@OficialCAP) January 17, 2025
San Lorenzo también tiene el equipo confirmado
El equipo de Miguel Ángel Russo confirmó su once con una sola variante respecto al que jugó hace pocos días.
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Malcom Braida; Nicolás Tripichio, Elian Irala; Ezequiel Cerutti, Iker Muniain, Matías Reali; Alexis Cuello, es el once del Ciclón.
☑️ Así forma #SanLorenzo 🆚 Peñarol— San Lorenzo (@SanLorenzo) January 17, 2025
💪 ¡Vamos, Ciclón! pic.twitter.com/w3eeqz4wBO
Leo Fernández contó la historia detrás de la elección del "10"
En la previa al partido frente a San Lorenzo, en el propio Campeón del Siglo se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se oficializó la continuidad de la figura aurinegra y admitió.
“La 10 desde chico siempre me gustó, me acuerdo que mi papá tenía una camiseta de Pablo Bengoechea con una copa levantada y me quedó grabada esa camiseta. Fue cuando agarré fuerza de verdad con Peñarol, yo tenía 3 o 4 años, siempre me gustó y es mi sueño vestirlo en el club”, aseguró Fernández.
Martín Campaña ya luce la camiseta aurinegra
En la previa del partido frente a San Lorenzo, el aurinegro oficializó el arribo de Martín Campaña, jugador que llega libre para el arco mirasol tras su pasaje por Arabia Saudita.
📲 Nuevo mensaje. pic.twitter.com/eeeLtYNYum— PEÑAROL (@OficialCAP) January 16, 2025
De hecho, estuvo en el Campeón del Siglo donde se sacó la primera foto con la camiseta de Peñarol a la que defenderá por dos temporadas.
Martín en Casa 🏡 pic.twitter.com/mpOOfv4kO7— PEÑAROL (@OficialCAP) January 16, 2025
El aurinegro tiene once confirmado
Diego Aguirre confirmó el equipo con Leonardo Fernández desde el arranque y luciendo la "10" en la espalda.
Guillermo de Amores; Damián Suárez, Nahuel Herrera, Leo Coelho, Maximliano Olivera; Rodrigo Pérez, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Jaime Báez; Maximiliano Silvera, es el once aurinegro.
Así juega Peñarol frente a San Lorenzo 🇦🇷, por la @SerieRdeLP. pic.twitter.com/4CYIdD6wxY— PEÑAROL (@OficialCAP) January 16, 2025
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol-San Lorenzo!
En el Campeón del Siglo se enfrentan el aurinegro y el Ciclón en un nuevo amistoso de la Serie Río de la Plata.