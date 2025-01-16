Peñarol 0-1 San Lorenzo: en la vuelta de Leo Fernández, el aurinegro cayó frente al Ciclón en el CDS

Redacción El País

Segundo partido de verano para el Peñarol de Diego Aguirre, pero el primero en el Campeón del Siglo lo que era especial. Su rival er San Lorenzo de Almagro y tenía la particularidad de que iba a contar con los primeros minutos de Leonardo Fernández.

Tras la oficialización de su nuevo contrato en una conferencia de prensa en el Campeón del Siglo en la previa al encuentro, el nuevo "10" aurinegro jugó por primera vez en el 2025.

Mostró destellos de su buen fútbol, pero no fue suficiente para evitar la derrota del aurinegro que cayó 1-0 ante e Ciclón por el gol de Matías Reali que llegó tal vez en el mejor momento de los de Diego Aguirre.

Lo que se viene para el Mirasol es el clásico ante Nacional el próximo lunes en el Estadio Centenario y desde las 21:00 en el cierre de los amistosos de pretemporada.