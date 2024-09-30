Peñarol 0-0 Racing: el aurinegro dejó pasar la chance de liderar el Clausura y se le acercaron en la Anual

Redacción El País

El Estadio Campeón del Siglo recibió el cierre de la quinta fecha del Torneo Clausura con el partido entre Peñarol y Racing con puntos muy importantes en juego.

Fue empate y el aurinegro dejó pasar dos unidades claves porque no solo no pudo acercarse a Danubio, que lidera y sigue dos puntos arriba, sino que además Nacional se acercó en la Anual y quedó a cinco del Mirasol.

En un partido donde hubo dos jugadas polémicas reclamadas por la institución aurinegra, se fue sin goles con el equipo de Diego Aguirre jugando con un once alternativo.