Peñarol 0-0 Racing: el aurinegro dejó pasar la chance de liderar el Clausura y se le acercaron en la Anual

Redacción El País
El Estadio Campeón del Siglo recibió el cierre de la quinta fecha del Torneo Clausura con el partido entre Peñarol y Racing con puntos muy importantes en juego.
Fue empate y el aurinegro dejó pasar dos unidades claves porque no solo no pudo acercarse a Danubio, que lidera y sigue dos puntos arriba, sino que además Nacional se acercó en la Anual y quedó a cinco del Mirasol.
En un partido donde hubo dos jugadas polémicas reclamadas por la institución aurinegra, se fue sin goles con el equipo de Diego Aguirre jugando con un once alternativo.
90+7' | ¡Final del partido!
Peñarol y Racing igualaron sin goles en el Campeón del Siglo por la quinta fecha del Torneo Apertura.
90+6' | Adrián Fernández tuvo la última
El Toto recibió la pelota en el borde del área, remató cruzado, pero Rodrigo Odriozola se quedó con el remate del argentino.
75' | El gol de Jaime Báez fue anulado por el VAR
Lucas Hernández puso en carrera a Jaime Báez que definió a colocar y de primera, pero estaba en posición adelantada y el VAR lo anuló.
70' | El gol no aparece y el partido es disputado
A medida que pasan los minutos en el Campeón del Siglo, se lucha más de lo que se juega, las chances escasean y eso hace que el gol esté lejos de aparecer.
51' | Medina quiso sorprender y casi lo logra
Cuando la pelota quedó dividida y bastante lejos del arco, Alan Medina disparó fuerte y su intento se fue apenas por arriba del arco de Rodrigo Odriozola.
45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya se juega el complemento en el Campeón del Siglo entre Peñarol y Racing por la quinta fecha del Torneo Clausura.
45+1' | ¡Final del primer tiempo!
Peñarol y Racing igualan sin goles en el Campeón del Siglo. El Mirasol tuvo las chances más claras de gol, pero Odriozola y los palos evitaron que el aurinegro se ponga en ventaja.
38' | Ahora el que casi anota fue Camilo Mayada
El futbolista que comenzó como volante y luego pasó al lateral con la salida de Damián Suárez, quedó con pelota dominada cerca del área, remató y pasó muy cerca del vertical derecho de Odriozola.
37' | Una vez más lo tuvo Gastón Ramírez
Luego de un tiro de esquina, la pelota quedó suelta dentro del área y Gastón Ramírez la tomó de aire, remató y la pelota fue derecho al horizontal por lo que no llegó el primero del aurinegro.
36' | Facundo Batista protagonizó una atajada de Odriozola
Lucas Hernández hizo la diagonal de izquierda a derecha y puso un gran pase en profundidad para Facundo Batista que se mandó en velocidad, remató cruzado y provocó una gran atajada de Rodrigo Odriozola.
27' | Gastón Ramírez y la primera clara de Peñarol
El mediocampista la generó porque a él le cometieron la infracción, se hizo cargo del remate y fue cerrado y al primer palo provocando la primera atajada de Rodrigo Odriozola.
20' | La presión de Racing, complica a Peñarol
El Cervecero pone varios futbolistas en ataque, presiona la salida del equipo de Diego Aguirre y eso no lo deja jugar cómodo al local que debe abusar del pelotazo buscando a los atacantes.
10' | Inicio parejo en el Campeón del Siglo
Los primeros minutos del encuentro fueron parejos, ambos se repartieron la pelota, pero no se presentaron grandes chances de gol.
4' | Nandín definió mal, pero pudo costarle caro a Peñarol
Leo Coelho no pudo despejar la pelota, Dylan Nandín la robó, pero dudó si jugar con su compañero o definir y eso le permitió reponerse a Guzmán Rodríguez que la mandó al tiro de esquina.
0' | ¡Comenzó el partido!
Ya juegan Peñarol y Racing en el Campeón del Siglo en el cierre de la quinta fecha del Torneo Clausura 2024.
Peñarol 0-0 Racing:
Hora: 20:00
Estadio: Campeón del Siglo
Televisa: VTV Plus y Disney+
Árbitros: Hernán Heras; Héctor Bergaló, Franco Mieres; Eduardo Varela
VAR: Jonhatan Fuentes y Santiago Fernández
Peñarol: Guillermo de Amores; Damián Suárez (26' Javier Cabrera), Leo Coelho, Guzmán Rodríguez, Lucas Hernández; Camilo Mayada, Rodrigo Pérez, Gastón Ramírez (80' Sebastián Cristóforo), Alan Medina (80' Adrián Fernández); Facundo Batista (80' Matheus Babi), Felipe Avenatti (61' Jaime Báez). DT: Diego Aguirre.
Racing: Rodrigo Odriozola; Gastón Bueno, Lucas Monzón, Hugo Magallanes; Guillermo Cotugno (87' Agustín Pereira), Lucas Rodríguez, José Varela (87' Jonathan Urretaviscaya), Martín Ferreira; Agustín Alaniz (80' Alejandro Severo), Dylan Nandín, Thiago Espinosa (60' Erik de los Santos). DT: Eduardo Espinel.
Amarilla: Gastón Ramírez, Lucas Hernández (P); Agustín Alaniz, Agustín Pereira (R).
Racha positiva de Peñarol frente a Racing
El aurinegro suma 14 partidos sin perder frente al Cervecero a nivel de Campeonato Uruguayo. De esos encuentros se desprenden seis empates y ocho victorias de Peñarol.
La última victoria de los de Sayago fue 3-2 el 7 de diciembre de 2014, mientras que el último antecedente entre ambos equipos finalizó en empate 1-1 en el Campeón del Siglo.
Racing también tiene los suyos para jugar en el CDS
Eduardo Espinel apuesta a Rodrigo Odriozola en el arco; una defensa conformada por Gastón Bueno, Lucas Monzón, Hugo Magallanes; un mediocampo con cuatro futbolistas formada por Guillermo Cotugno, Lucas Rodríguez, José Varela y Martín Ferreira, mientras que en ataque estarán Agustín Alaniz, Dylan Nandín y Thiago Espinosa.
✍🏻 La banda de Eduardo.— Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) September 30, 2024
VAMOS NOSOTROS pic.twitter.com/FdrPda9fPi
Aguirre confirmó el once de Peñarol con variantes
Guillermo de Amores en el arco; una defensa armada con Damián Suárez, Leo Coelho, Guzmán Rodríguez y Lucas Hernández; Rodrigo Pérez y Gastón Ramírez en la contención, Camilo Mayada y Alan Medina por las bandas y el doble "9" de Facundo Batista y Felipe Avenatti, es el equipo de Peñarol.
Así juega #Peñarol frente a Racing, por la Fecha 5 del Torneo Clausura @CampeonatoAUF pic.twitter.com/svvOUvC7rA— PEÑAROL (@OficialCAP) September 30, 2024
Los planteles ya están en el Campeón del Siglo
Poco antes de una hora antes del encuentro, los equipos llegaron al escenario aurinegro donde se disputará el partido por la quinta fecha del Torneo Clausura.
CUANTA GLORIA 😮💨 pic.twitter.com/VLKWCtuyIl— PEÑAROL (@OficialCAP) September 30, 2024
El aurinegro arriba en la tercera posición del Torneo Clausura con 10 puntos e invicto, mientras que el Cervecero marcha séptimo con siete unidades.
EL RACING CLU EN EL CDS. pic.twitter.com/sH0bx5g5Im— Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) September 30, 2024
Diego Aguirre renueva el plantel ante Racing
Luego del esfuerzo que hizo el plantel en la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, el entrenador de Peñarol mantiene solo tres titulares en el plantel: Guzmán Rodríguez, Javier Cabrera y Jaime Báez. La Fiera apunta a un once alternativo, como lo hizo ante Cerro.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Racing, por la Fecha 5 del Torneo Clausura @CampeonatoAUF pic.twitter.com/vl06Dfqzf8— PEÑAROL (@OficialCAP) September 30, 2024
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Racing!
En el Campeón del Siglo se termina la quinta fecha del Torneo Clausura con el partido entre el aurinegro y el Cervecero que buscan puntos importantes.