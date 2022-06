Peñarol redujo su presupuesto: cuánto gasta el club por año y qué plan tiene Ignacio Ruglio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando Ignacio Ruglio asumió la presidencia de Peñarol uno de los principales objetivos era bajar el presupuesto deportivo del club entendiendo que a lo largo de las gestiones anteriores se había destinado mucho dinero al plantel sin los resultados esperados.

“Nosotros una de las cosas que repetimos mucho es que son importantes las ventas como las de Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Facundo Torres y el canario Álvarez Martínez pero si Peñarol seguía gastando 22 millones de dólares al año y le entraban 15 seguía teniendo un desfasaje de 7 millones por año, entonces cada vez que se vos vendés un jugador de estos con los que la venta total te genera un ingreso de 7u8 millones de dólares, a lo largo de los años lo que vos tenés es una institución desfasada entre lo que entra y lo que sale en 7 millones”, le contó a Ovación el presidente Ignacio Ruglio agregando que “esas ventas lo único que hacían era cubrir el desfasaje y el año que no tenías un Pellistri, un Torres o un canario, te volvías a endeudar en 7 millones y después al siguiente año cuando vendías, no podías achicar la deuda. Por eso aunque la gente a veces no lo entienda, era imperioso para nosotros bajar el presupuesto a un dinero que el club puede pagar, algo que ronde los 15 millones de dólares al año —1.250.000 dólares al mes— y hoy lo estamos consiguiendo”.

El titular aurinegro destacó la importancia de las ventas de jugadores, algo clave para la institución, pero también aclaró que “con esas ventas, si no se baja el presupuesto, viene la vieja discusión entre los hinchas: ahora con el presupuesto bajo Peñarol no va a ganar nada. Y ahí les puedo decir que con un presupuesto deportivo de más de 13 millones de dólares al año —cerca de 22 millones de presupuesto institucional— Nacional metió un bicampeonato gastando muchísimo menos y cuando Peñarol bajó su presupuesto deportivo a 600.000 dólares mensuales —7.200.000 anuales— ganó el Uruguayo 2021 cortando el tricampeonato de Nacional y llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Por eso cuando la gente entra en ese debate, no tiene sustento alguno. Nosotros lo que mostramos es que durante los últimos 10 años se gastaron fortunas en Peñarol y muchas veces el club ni siquiera fue campeón en Uruguay y tampoco logró avanzar en la Copa Libertadores”.

Ruglio también mencionó la actualidad deportiva y remarcó que “es verdad que este año no tuvimos buenos meses y que se hizo un mal Apertura y una mala Libertadores, pero la realidad nos indica que si Peñarol se pasa de ese presupuesto lo único que va a tener que hacer es vender juveniles para cubrir ese desfasaje de todos los años. Nosotros tenemos un plan que implica bajar deudas, reforzar el plantel y también crecer en infraestructura para poder construir la ciudad deportiva que nos va a poner en el mundo otra vez”.

Actualmente, el presupuesto mensual deportivo de Peñarol es de 600.000 dólares y el anual de 7,2 millones, mientras que el institucional asciende a 15 millones por año. “Llegó a ser de hasta más de 22 millones anuales”, dijo Ruglio.

El titular carbonero cerró diciendo que “es importante vender cuando estás en el presupuesto que podés mantener y ahí esas ventas sí pasan a ser para reforzar el plantel principal, bajar deudas anteriores y generar obras porque si estás desfasado en ese dinero, no lo podés hacer nunca”.

Una de cal y una de arena

Bajando su presupuesto deportivo a 600.000 dólares mensuales, Peñarol ganó el Uruguayo 2021 y llegó a semifinales de la Copa Sudamericana 2021, pero en 2022 quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores y no logró el Torneo Apertura.

¿Qué pasó? Ignacio Ruglio le explicó a Ovación que “el año pasado lo demostramos. Este año no lo repetimos por errores propios en las contrataciones y armado del plantel, pero no es un tema de presupuesto. Hoy con esta realidad económica podemos ser competitivos. Durante más de 10 años hubo un presupuesto de 1.100.000 dólares y no se logró avanzar en las copas internacionales”.