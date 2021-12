Peñarol rechazó oferta de Orlando City por Facundo Torres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol rechazó oferta del Orlando City de la MLS por el futbolista Facundo Torres. Ignacio Ruglio, presidente aurinegro, consideró que la propuesta del equipo estadounidense fue insuficiente.

"Si bien era una venta récord, no era lo que nos habíamos propuesto. Preferimos cuidar el patrimonio aunque eso nos cueste estar unos meses más con la soga al cuello. Vamos a buscar la forma de llegar a julio sin malvender a estos gurises que tanto nos ha costado formarlos", dijo al programa partidario Deportes CAP.

"Podemos seguir hasta mitad de año haciendo un esfuerzo. Si no llega una oferta en los próximos 15 días, se queda hasta el próximo mercado", agregó.



Torres, de 20 años, tiene contrato con Peñarol hasta 2023 con una cláusula de US$ 20 millones.



"Vendrán horas que no serán fáciles. Habrá que hablar con Facu y cuidarlo, que está donde quiere estar. Hay que saber que en julio, cuando los mercados de Europa se ponen fuertes, seguramente ahí le llegue, salvo que en el próximo mes aparezca algo", sumó.