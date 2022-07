Peñarol confirmó la contratación de un nuevo lateral derecho con proyección a futuro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol estaba en el mercado desde hace un tiempo en busca de un lateral derecho. Apuntó alto, a Franco Pizzichillo, quien se encuentra en México. El exmarcador de punta (o carrilero) de Montevideo City Torque pertenece al Santos Laguna, que cerró la posibilidad. A último momento, en la hora de cierre del período de pases, el aurinegro encontró la solución, que estaba en Las Piedras.

Los mirasoles contrataron a Pedro Milans, futbolista de Juventud en la Segunda División que tiene una gran proyección a futuro, según los datos recabados por la dirigencia mirasol. Tiene pasado en todas las selecciones juveniles (Sub 15, Sub 17 y Sub 20), tres temporadas en Primera, es de las principales figuras que tiene le torneo del ascenso y Oscar Tabárez decía cuando era el seleccionador celeste que es uno de los futbolistas con más futuro.

Milans tiene 20 años (24 de marzo de 2002) llega como futbolista aurinegro, ya que Peñarol adquiere su pase definitivo y se transforma en socio de Juventud en una eventual futura venta del futbolista. Firma contrato por tres años, por lo cual con su edad es una apuesta a largo plazo.

El lateral derecho debutó el 6 de diciembre de 2019, cuando Juventud todavía estaba en Primera División, en la derrota 0-3 ante Nacional. Lleva disputados 59 partidos, todos ellos como titular, con 5224 minutos y 2 goles anotados, el último el pasado 25 de marzo en el 1-0 del pedrense sobre Villa Española. En lo que va de la temporada tiene 16 presencias (disputó todos los partidos) con 1.439 minutos en cancha.