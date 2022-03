Una película de terror en Quéretaro: hay versiones que vinculan a los cárteles de drogas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hasta anoche eran varias las cuentas de Twitter que pedían desesperadamente por información por familiares que habían ido al estadio La Corregidora y que no habían regresado a sus hogares. Algunos de ellos están desaparecidos y la mayoría se sabe que están internados en centros hospitalarios de la zona.

Corría el minuto 62 del partido entre Querétaro y Atlas (0-1) y el partido fue suspendido por graves incidentes. “El fútbol se tiñó de rojo. Todavía no caigo. Fue muy fuerte ver a niños corriendo. Le dije al árbitro que pare el partido porque se estaban matando en la tribuna y en un momento decidió seguir jugando. Tuve que separar gente para evitar que algunos resulten lastimados ya que la seguridad no fue la mejor y no pudo contener a los hinchas de ambos equipos”, dijo el arquero Washington Aguerre, uno de los jugadores del Querétaro, al programa Planeta Gol. También estaban jugando los celestes Enzo Martínez y Maxi Perg.



Los incidentes entre los barras bravas empezaron en las tribunas, pero se trasladaron a la cancha y a los alrededores del escenario, dejando imágenes y videos que son estremecedores, difíciles de mirar. Imágenes fuertes, de personas que golpearon a ensangrentados sin capacidad de defenderse han estremecido al mundo. Niños, mujeres, adultos, todos corriendo evitando ser golpeados. Hubo muchos hinchas de Querétaro que incluso le dieron sus camisetas a los hinchas visitantes para que los barras bravas de los Gallos Blancos, que eran mucho más en número, no percibieran que eran visitantes.

Dulce Moncada, del diario El Norte, que es corresponsal del Atlas, le contó a Ovación que “este partido si no cumplía con el números de elementos de seguridad dentro y fuera del estadio no debió haberse jugado. Hasta ahora no han hablado de por qué no había la seguridad necesaria sabiendo que era un partido de alto riesgo. Oficialmente se habla de heridos, el problema es que hay muchos aficionados que no han sido localizados. Si hubiera un aficionado muerto, ya habría elementos para desafiliar al Querétaro”.

MIRA TAMBIÉN Sube a 26 la cifra de heridos tras la batalla campal en México; tres son de gravedad

Según informó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, hasta anoche no había fallecidos pero sí 26 heridos, entre ellos 10 delicados y tres en estado de gravedad. “Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice”, afirmó Kuri.

Aunque la impotencia es mucha en México ya que se dice extraoficialmente que se están ocultando cifras. “Hay gente que no se mueve, que está tirada, desnuda, y la siguen golpeando. Yo creo que hay varios muertos, pero oficialmente no se ha dado esa información. Penalmente es muy grave que haya habido muertos dentro del estadio. Hay una versión que dice que gente de un cartel de drogas mandó asesinos a la barra de Querétaro para inflar más a la barra e ir y atacar a la gente porque entre los hinchas del Atlas había una persona con la que habían tenido problemas. Creo que hay algo de cierto porque tu ves como dejaron sin ropa a la gente de Atlas, algunos desnudos totalmente, eso lo hacen nada más que la gente que está metida en los cárteles de drogas. Eso hacen: los encueran, los golpean y los dejan muertos, tirados y exhibidos”, afirmó Moncada.



Había rivalidad entre las barras de estos clubes porque en 2007 hubo una pelea después de que Atlas mandó al descenso a Querétaro. Ojalá nunca más se repitan este tipo de incidentes en un estadio.

Violencia en México tras batalla campal en Querétaro y Atlas. Foto: EFE.

La FIFA pide justicia con rapidez

La FIFA emitió ayer un comunicado en el que se declara “consternada por el trágico incidente” ocurrido en el estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido Querétaro-Atlas, y “alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables”.

La FIFA dice que “está consternada por el trágico incidente ocurrido en el estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido entre Querétaro y Atlas” y agrega que “los actos de violencia en el estadio La Corregidora son inaceptables e intolerables”.



“La FIFA se une a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Concacaf para condenar este deleznable incidente y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables. Nuestros pensamientos están con todos los que sufrieron sus consecuencias”, añade.



Asimismo señala que, “una vez más, la FIFA desea subrayar que la violencia no debe tener cabida en el fútbol y seguiremos trabajando con todas las partes involucradas para erradicarla de nuestro deporte”.