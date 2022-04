El “palito” de Ronald Araújo a los dirigentes tras la eliminación del Barcelona en la Europa League: ¿qué dijo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de la eliminación del Barcelona de la Europa League en los cuartos de final tras perder el jueves con el Eintracht Frankfurt de Alemania en el Camp Nou, Ronald Araújo fue autocrítico y dijo que lo del equipo fue un fracaso, pero también apuntó contra la directiva del club.

“Esto es un fracaso”, dijo el riverense tras el encuentro en el que el equipo catalán le dijo adiós a la competencia internacional en Europa por esta temporada ya que también había sido eliminado en fase de grupos de la Champions League.

😳🗯️ Asombro y recado de Araújo a la directiva del @FCBarcelona tras caer ante el @Eintracht en la #UEL:



🤐 "Me sorprende mucho que haya mucha gente de ellos aquí en el Camp Nou, el club quizás debe ver eso"



😶 "Sí, esto es un fracaso"pic.twitter.com/gA9Kvu75wb — Ignacio F. Marcano Vázquez (@ignacio_marcano) April 14, 2022

Pero no todo quedó ahí. El defensor de 23 años habló también acerca de la presencia de casi 30.000 hinchas rivales en el Camp Nou y ante la consulta por el aliento de los alemanes durante el encuentro dijo que “no creo que haya pesado porque sabíamos que teníamos que hacer nuestro fútbol pero me sorprende mucho que haya mucha gente de ellos aca en nuestro estadio. No sé. El club capaz que tiene que ver eso”.

Por otra parte, el uruguayo también se acordó del público local y expresó que “quiero agradecer a nuestra gente que nos apoyó a pesar del resultado, pero sí, me sorprende mucho que haya tanta gente del rival acá.