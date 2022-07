Países Bajos: DT denunció que fue violada por tres hombres que trabajaban en el fútbol de su país cuando era futbolista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Vera Pauw, nacida en Países Bajos y actualmente seleccionadora del equipo femenino de Irlanda, afirmó que fue violada y agredida sexualmente por tres hombres que trabajaban en el fútbol de su país cuando ella era jugadora, y lamentó que la federación no tratase sus acusaciones de forma adecuada.

Estas revelaciones suscitaron las disculpas de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que consideró "inaceptable que no pudiese disfrutar de un entorno de trabajo seguro".

Pauw, de 59 años, es considerada como una de las pioneras del fútbol femenino en Países Bajos.



"Durante 35 años guardé esto en secreto ante el resto del mundo, mi familia, mis compañeras y mis jugadoras, y ahora puedo aceptarlo, ante mí misma", escribió en un comunicado difundido en Twitter.



"Incluso los más cercanos a mí no estaban al tanto de esta violación cometida por un alto responsable en el medio del fútbol cuando yo era jugadora. Más adelante fui objeto de otras dos agresiones por otros hombres. Los tres trabajaban en el fútbol neerlandés en aquella época", señaló.

"Solo aquellos en los que confío sabían antes de hoy los abusos sexuales sistemáticos, los abusos de poder, la intimidación, el aislamiento a los que me enfrenté como jugadora y como seleccionadora en el fútbol neerlandés", añadió.



"Ya no puedo guardar silencio", confesó Vera Pauw, quien anunció haber interpuesto una denuncia ante la policía.



La KNVB reconoció errores en la forma en que se trataron las agresiones sufridas por Pauw, y el hecho de que la federación "no reaccionó con la suficiente rapidez a las primeras alertas dadas por Pauw sobre comportamientos sexuales inapropiados en 2011".