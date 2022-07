Insólito: DT de Banfield transmitió mensajes a sus jugadores con papelitos para eludir ruidos de la Bombonera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Claudio Vivas, el entrenador de Banfield, encontró una manera muy particular de llegar a sus jugadores en la noche del viernes en una Bombonera colmada y bulliciosa. En el partido que su equipo le ganó a Boca por 3-0 por la Liga Profesional Argentina de Fútbol, el DT utilizó un recurso nunca visto en ese escenarios: papelitos anti-ruido.

Tan llamativo fue su recurso para darles indicaciones a sus dirigidos que su imagen con un “juntemos toques” que escribió y les mostraba se volvió un repetido meme en las redes sociales. “Lo único que me interesaba a mí era que le llegara el mensaje al equipo. En este caso se lo traslado a uno y ése se lo comunica al resto del equipo”, señaló.

Vivas, ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa, le encontró solución a un problema que, para muchos, es bastante recurrente en la cancha del Xeneize. En notas con TyC Sports y ESPN antes de abandonar la cancha, profundizó su explicación sobre esos cartelitos. “Mi intención no era que salga en todos lados, porque ahora te van a decir ‘vendehumo’ y todo eso... Somos un poco exitistas los argentinos. Pero la realidad es que a mí me tocó venir varias veces a la cancha de Boca, la última vez que vine me comí tres (el Boca 3 - Banfield 0 del 27 septiembre de 2015) y el mensaje no llega. Vos le das una orden a un jugador y no se escucha. La hinchada grita todo el partido y bueno, una de las maneras de comunicarse es con señas, gritando y quedándote sin voz, que a veces llega y a veces no”.

¡INSÓLITO! Claudio Vivas comandó a Banfield en el triunfo 3-0 ante Boca en La Bombonera y terminó... ¡SIENDO CRITICADO! ¿Por qué? Escuchá... pic.twitter.com/N68OgdPKB8 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2022

Así las cosas, continuó: “Entonces se me ocurrió que el mensaje llegue con una canchita, escrito lo que necesitábamos en cada momento. Aprovechábamos el ingreso del doctor y el del kinesiólogo, y otras veces se los mostrábamos para que se acercara alguno a leerlo”. A la luz del juego de su equipo y del resultado, la estrategia fue impecable. Lo que generó con la viralización ya es otra cuestión: “Por suerte no tengo redes sociales y no me cuelgo en eso, porque hoy sos el mejor y cuando perdés te tiran abajo de un tren”.



Eso sí, no faltaron bromas también para el propio entrenador por su caligrafía. “No es lo mejor que tengo y, de hecho, fui criticado por algunos jugadores, pero lo único que me importaba es que el equipo pudiera rendir y ganar, pero no aparecer en todos lados por eso”, dijo, sonriente. Nicolás Domingo, uno de los mediocampistas, fue “apuntado” por el DT como uno de los que se lo hizo saber en el vestuario. “Esta vez vamos a dejarla pasar su crítica y lo vamos a seguir teniendo en cuenta”, confesó, sin perder la sonrisa.