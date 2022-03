Pablo Repetto y las razones por las que los dirigentes lo respaldan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay calma en Nacional. Los hinchas están molestos, los resultados no llegan, se volvió a lesionar Brian Ocampo, se perdió el clásico ante Peñarol y el tricolor atraviesa un momento complejo, pese a que la temporada apenas lleva cinco partidos oficiales.

La pancarta que mostraron los hinchas en la cabecera Abdón Porte al inicio y en el final del encuentro contra Montevideo City Torque el domingo por la noche no hizo más que mostrar la disconformidad que hay de los fanáticos albos, principalmente, con los jugadores y dirigentes. El “jugadore$ pongan huevo!!! Respeten la camiseta” se sumó a la silbatina que reinó en el Gran Parque Central consumado el empate ante los Ciudadanos.

Sin embargo, los dirigentes intentan mantener la calma hacia el afuera, pese a la preocupación que hay puertas adentro. Tal es así que muchos de ellos han decidido no exponerse en redes sociales.



Ayer no hubo la habitual reunión de directiva de los tricolores debido a que se jugó el clásico de Tercera División y varios de los dirigentes estuvieron presenciando el encuentro en el que los tricolores cayeron y perdieron el invicto en esa categoría.



“Igual no estaba previsto tocar el tema de Repetto. Hoy no está en duda su continuidad, para nada. El empate del domingo no cambió nuestro pensamiento”, le dijeron fuentes tricolores a Ovación.

EN LA BALANZA. Uno de los aspectos que los presididos por José Fuentes analizan son los cruces de la próxima fecha, porque Nacional ganándole a Wanderers quedaría a tres de los Bohemios, que hoy están segundos, y además se enfrentan Peñarol con Deportivo Maldonado, en el presente un duelo directo por el título ya que los fernandinos están primeros.

A su vez, se considera que hay que dejarlo trabajar a Repetto, ya que “ha mostrado buenas intenciones” y “todavía nunca pudo tener el plantel completo”, según afirmaron las fuentes albas consultadas. El domingo debutaron Alex Castro y Yonathan Rodríguez, por ejemplo, pero el entrenador no pudo contar con el Colo Ramírez y Gigliotti, más la lesión de Ocampo.

Otro aspecto que se tiene a consideración es que Repetto tomó decisiones pesadas en el armado del plantel, como no renovarle a Gonzalo Bergessio, y ahora es momento de apoyarlo como se hizo en ese momento, ya que el equipo se armó a la medida del entrenador. Se le trajo la mayoría de los jugadores que pidió.

Los antecedentes, cuando el presidente era José Decurnex, hablan de la poca paciencia de los dirigentes por los constantes cambios de entrenadores ante resultados adversos (incluso Eduardo Domínguez, que tuvo un inicio similar al de Repetto con dos puntos menos pero dos triunfos en Libertadores y una Supercopa ganada), pero por el momento la idea es respaldar a Repetto sin dar margen a otra posibilidad. ¿Qué pasa si Nacional pierde con Wanderers? Quizás las palabras se las lleve el viento. En Nacional son optimistas para que eso no suceda.