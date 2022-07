Pablo Repetto: la "viveza" de Ocampo, la doble competencia y qué piensa de Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Repetto dio declaraciones tras la victoria de Nacional 2-0 ante Boston River que le permitió acceder a la final del Torneo Intermedio. "Por momentos ellos tuvieron la pelota, que es una de sus características, el partido fue parejo, después mejoramos en el segundo tiempo, tuvimos el dominio, sacamos la ventaja y por eso el resultado", inició en diálogo con VTV Plus.

Luego se refirió a los aspectos del juego que mejoraron en el complemento: "En el segundo tiempo estuvimos más justos en las líneas, habíamos salido a presionar no coordinados; por momentos nos ganaban la segunda pelota, ellos habían hecho un desgaste importante en el primer tiempo, luego lo sintieron y en el segundo sacamos la ventaja y ganamos de forma merecida", afirmó.

Sobre el primer gol de Gigliotti de cabeza comentó: "Una viveza de Cándido con Brian (Ocampo), la tiraron rápida y aprovechamos para hacer el primer gol. El nivel del equipo lo dan los jugadores y cuando están bien empieza a aparecer el equipo, hoy se están consolidando jugadores con su rendimiento, a partir de eso estamos mejorando y hoy tenemos una posición de privilegio".

Sobre Boston River expresó: "Hoy enfrentamos a un gran equipo, no de casualidad estaba a cuatro puntos de nosotros; hoy sacamos una ventaja en la Anual, se nos vienen partidos seguidos, ahora tenemos un día y medio menos para la final, tenemos el plantel y ojalá que podamos tomar las primeras posiciones".

Al ser consultado acerca de si ante Liverpool por la final del Intermedio piensa volver a poner el mismo once que viene saliendo de memoria, manifestó: "Tengo que ir viendo, día a día como terminan los jugadores, dentro de esa rotación los cambios los estamos haciendo antes, hoy hicimos tres cambios y faltaban 20 minutos, es un poco buscando dosificar esfuerzos, estamos en esa línea de ir partido a partido, viendo qué es lo que necesita el equipo para ir buscando las soluciones, queremos seguir arriba en la Anual, ganar el intermedio, seguir en la Copa Sudamericana y ni hablar que ganar el Clausura".

Sobre la gran cantidad de partidos que deberá afrontar el tricolor, que tiene cinco partidos en 13 días, acotó: "Ahora se nos suman los dos partidos de copa, la final del Intermedio y ojalá que podamos avanzar y seguir jugando entre semana. Liverpool es un gran equipo que tiene un trabajo desde hace tiempo con jugadores de la casa, que no de casualidad solo le tenemos una ventaja mínima con ellos (en la Anual) y es un partido muy complicado".

Por último, contó si prioriza el esquema de juego por sobre los nombres o si se adapta a las características de los futbolistas que tiene a disposición: "Un poco de las dos, vamos viendo las características que necesita el equipo, los rendimientos y también nos adaptamos a las características para aprovechar esas virtudes".

Sobre la chance de jugar con números nueve dijo: "No es lo que más me gusta jugar con dos delanteros, pero no lo descarto".