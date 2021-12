Olimpia se consagró en la Copa Paraguay con una actuación brillante de Gastón Olveira en los penales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Olimpia se consagró en la Copa Paraguay tras vencer 3-1 en los penales a Sol de América. En los 90 minutos de juego prevaleció la igualdad: Javier Toledo marcó un doblete para los de Villa Elisa, pero Saúl Salcedo y Derlis González le dieron el empate al local.

Desde los doce pasos, el uruguayo Gastón Olveira tuvo una actuación heroica, contuvo dos remates y le dio el título al decano, que pudo festejar en el Estadio Defensores del Chaco.

El arquero protagonista del título dialogó este jueves con el programa Último al arco (Sport 890) y manifestó su alegría por su gran actuación, pero desea tener mayor continuidad: "Se termina el contrato con Olimpia a fin de año. No jugué tanto como me imaginé. A veces es frustrante que no se te den las posibilidades”, acotó.