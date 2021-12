El oficialismo de Nacional anunció a Álvaro Gutiérrez como su candidato a DT si gana las elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fórmula oficialista a la presidencia de Nacional, que conforman José Fuentes y Alejandro Balbi, anunció este lunes en redes sociales que su candidato a entrenador del plantel principal en caso de ganar las elecciones el próximo sábado será Álvaro Gutiérrez.

Hasta el momento, Fuentes era el único de los tres candidatos que no había anunciado qué haría con la dirección técnica. Su posición era que que hablar de posibles entrenadores podía "desestabilizar" al club en medio de la pelea por el campeonato. Ya con Nacional sin chances de ir por el tricampeonato, puso el nombre de Gutiérrez encima de la mesa.

En un almuerzo con socios, José Fuentes acaba de anunciar que su candidato para asumir la Dirección Técnica de Nacional es Álvaro Gutiérrez. #NacionalAvanza #Compromiso1899 pic.twitter.com/bz3eni9txA — Compromiso Nacional (@Compromiso1899) December 6, 2021

¿Qué DT quieren los otros dos candidatos? Raúl Giuria, por la lista 12, manejó el mismo nombre que Fuentes. Daniel Majic, por la lista 1405, quería a Guillermo Almada, pero la semana pasada arregló su llegada al Pachuca de México.



El actual DT del plantel Martín Ligüera, en tanto, el sábado prefirió no hablar sobre su continuidad. "Ahora no quiero contestarte esa pregunta, no puedo. Esa respuesta la vamos a dar en el lugar y con la gente que corresponde", indicó.



Gutiérrez fue DT de Nacional en dos períodos: 2014/2015 y 2019. En ambas temporadas fue campeón uruguayo.