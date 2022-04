Una noche sin VAR, pero con varias polémicas en Nacional - River Plate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Partidos como el de este domingo a la noche entre Nacional y River Plate reflejan la importancia que tiene el VAR en el fútbol. Podrán equivocarse las personas que lo manejan, claro que sí, pero seguramente se esté mucho más cerca de la justicia en este deporte.

Fue un partido difícil para un árbitro como José Burgos, que es un juez bastante irregular en sus rendimientos.



En las expulsiones no hubo mayores reparos, ya que tanto la de Horacio Salaberry (67’) como la de Camilo Cándido (80’) estuvieron bien decretadas por doble amonestación. Eso sí, el lateral se quejó de una agresión del Mono Maximiliano Pereira (que hizo enojar a varios) e incluso se lo vio con la cara ensangrentada.

Las dos jugadas más polémicas de la noche en el Gran Parque Central se dieron en el complemento. La primera de ellas a los 55 minutos, cuando en un contragolpe de River Plate, que se generó tras un error de Leo Coelho, la pelota derivó en Gonzalo Castro adentro del área y el brasileño se tiró con vehemencia (de manera arriesgada) para sacar la pelota. Da la sensación que es falta, que el zaguero toca el pie del Chory (y también la pelota). En este caso hay que acotar que Burgos estaba bien ubicado y que desestimó la acción en un momento en el que el Darsenero ganaba 1-0. Castro no reclamó, solo sonrió con picardía.

La otra gran polémica de la noche se dio en el gol de Brian Ocampo (89’). ¿Qué pasó? Franco Fagúndez, en claro offside, se agacha para no interceder en la trayectoria del balón y no queda claro si obstaculiza o no la visión del arquero Salvador Ichazo. Es claramente una jugada de VAR y totalmente subjetiva ya que el reglamento le da la potestad al árbitro según la interpretación que realice de la jugada.