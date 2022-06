No va más: Neymar pasó de ser la compra más cara del PSG a que el club le busque equipo para su salida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

220 millones. Esa fue la cifra que PSG pagó por Neymar en 2017 cuando era figura en Barcelona. "Escapar" de la sombra de Lionel Messi lo llevó a tomar una decisión que según varios intérpretes del fútbol se iba a arrepentir.

Solo él sabrá si realmente se retracta de haber dejado Cataluña para llegar a París, pero lo cierto es que hoy la capital de Francia parece cada vez más lejos y mucho más luego de las decisiones que tomó el club parisino en las últimas horas.

A través de Luis Campos, el nuevo director deportivo tras la salida de Leonardo, ya se le comunicó al padre de Neymar que el brasileño no será pieza fundamental del club para la próxima temporada por lo que tiene las puertas abiertas.

Tanto es así que ya comunicaron que PSG está dispuesto incluso a cederlo y pagar parte de su salario, entendiendo que es muy difícil que un equipo pague hoy una cifra cercana a lo que el club invirtió por él.

Cabe recordar que el vínculo de Neymar con el club se renovó en mayo del año pasado con dos cláusulas de renovación instantánea por un año más. Una de ellas se ejecutó en julio de 2021 y la otra lo hará mañana, el 1° de julio de 2022 y de esta manera su contrato llegaría hasta mitad de año de 2027.

Durante mucho tiempo, fueron toleradas algunas faltas del brasileño con la intención de que se sienta cómodo y eso pueda ayudar al equipo, pero la acumulación de ellas y la falta del gran título que todos esperan, la UEFA Champions League, precipitaron esta decisión.

Como si eso fuera poco, la continuidad de Kylian Mbappé también viene atada al ultimátum del PSG sobre todo porque al momento de renovar con el club parisino, la joven figura francesa aseguró que se quedaba con una condición: ganar títulos.

Con ese objetivo, Mbappé pasará a ser la gran figura del club y la referencia para "armar un equipo" alrededor de él y no enfocado en Neymar como ocurrió en su momento.

El Mundial y las opciones de salida

PSG entendió que faltando tan poco tiempo para la Copa del Mundo es importante que Neymar juegue ya que no le quieren cortar la chance de llegar bien al Mundial de Qatar.

Por eso es que está dispuesto a abrirle la puerta y que salga a préstamo lo que le daría un cambio de aire al club, al propio jugador y además minutos para llegar en plena forma a la cita mundialista.

¿Qué equipos se han interesado? Hasta el momento son dos, pero uno empieza a ganar terreno por la insinuación de un excompañero en PSG y actual compañero en la selección Thiago Silva.

El defensa del Chelsea afirmó: "Tiene que venir al Chelsea. Si se va, debe venir aquí. Ya no hace falta hablar de sus cualidades. Además, es un gran amigo. Por ahora, no sé nada. Pero espero que se materialice y que no se quede solo en la etapa de información".

La otra institución con la que se lo vinculó es con Manchester United, pero ahí podrían aparecer dos trabas: por un lado la presencia de Cristiano Ronaldo como figura y por el otro la "rigurosidad" con la que se conoce al nuevo entrenador de los Diablos Rojos, el neerlandés Erik Ten Hag.