Nahitan Nández fue denunciado por su expareja por violencia doméstica

El jugador del Cagliari y la selección uruguaya, Nahitan Nández, fue denunciado por su expareja y madre de sus dos hijos por "violencia doméstica, psicológica y patrimonial", informó Telemundo y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Maldonado.

La Fiscalía de 4to turno de Maldonado dispuso la detención del volante de 26 años para indagarlo. Sin embargo, cuando los policías lo fueron a buscar a su vivienda, entraron en conocimiento de que ya había salido del país.

"Se verifica por Migraciones dónde efectivamente el Indagado salió del país en el día de ayer, hora 16:44 por aeropuerto Punta del Este en vuelo particular", detalla el parte policial.



La denuncia fue realizada por S.G., expareja del futbolista, directamente en Fiscalía. Cuando se realizó la denuncia, el jugador ya no estaba en Uruguay.



Según pudo saber Ovación con fuentes judiciales, los hechos a los que se hacen referencia en la denuncia se habrían dado en el exterior del país, más concretamente en Argentina e Italia.



Por el momento la orden de detención es a nivel local y no internacional, por lo que habrá que esperar el transcurso de las próximas horas para que la Justicia defina esta situación. Si extiende la medida fuera de fronteras o aguarda a que el jugador retorne al país para ser indagado.



A fines de enero, los jugadores que sean convocados por Diego Alonso a la selección para las Eliminatorias deberán presentarse en Uruguay.