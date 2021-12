Nahitan Nández dio positivo de COVID-19 en su regreso a Italia

Nahitan Nández, que fue denunciado en las últimas horas por su expareja por "violencia doméstica, psicológica y patrimonial", dio positivo de COVID-19 en su ingreso a Italia.

Es la segunda vez que el futbolista contrae la enfermedad. Ya había dado positivo de coronavirus en 2020.

El Cagliari informó que el volante es asintomático y remarcó que tiene el proceso de vacunación completa. "No ha entrado en contacto con otros miembros del grupo del equipo y ahora realizará el aislamiento en su casa", detalló en un comunicado.

Nández fue denunciado el jueves por la madre de sus hijos por violencia doméstica. La Fiscalía de 4to turno de Maldonado dispuso la detención del volante de 26 años para indagarlo. Sin embargo, cuando los policías lo fueron a buscar a su vivienda, entraron en conocimiento de que ya había salido del país.



La orden de detención es a nivel local y no internacional, por lo que habrá que esperar el transcurso de las próximas horas para que la Justicia defina esta situación. Si extiende la medida fuera de fronteras o aguarda a que el jugador retorne al país para ser indagado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica



Desde una línea fija 0800 4141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.



Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)

- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

- Si tenés heridas o lastimaduras recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

- Evitá estar en soledad cuando percibas que pueden agredirte.

- Alertá a alguna vecino para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

- Cuando visites a tus hijos evitar hacerlo en soledad.

- Cambiá las rutinas si te persiguen.

- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la Policía.