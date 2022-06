Nacional es cada vez más líder: fue efectivo y se quedó con la victoria ante Danubio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Más allá de que en uno había ganado apenas por 1-0 y en el otro había goleado 3-0, Nacional había mostrado una constante que era pasar por arriba al rival con buen juego y, sobre todo, con fútbol por las bandas.

Lo hizo primero con Defensor Sporting y luego con River Plate, aunque quedó claro que no siempre podrá jugar bien. En esta ocasión eso no le impidió llevarse los tres puntos porque Nacional lo hizo igual sin mostrar el juego vistoso de otros partidos y donde el cuerpo técnico seguramente se fue conforme con el resultado, no así con el rendimiento.

Es importante remarcar que en el complemento el tricolor fue superior a su rival, pero en la primera parte no la pasó bien y si Danubio se iba al descanso arriba en el marcador era justo con el trámite del encuentro, sobre todo por la pelota que May estrelló en el horizontal, por el remate que no pudo concretar Cabrera en la línea y por la cantidad de centros al área con los que complicó el franjeado.

Franco Fagúndez disputa la pelota con Emanuel Hernández en el Danubio-Nacional. Foto: Francisco Flores.

Es verdad también que el Pumita Rodríguez había avisado antes del cierre del primer tiempo con un remate que complicó más Conde que el peligro que llevaba, luego de que al arquero se le escapara el remate por entre las piernas y lo contuviera sobre la línea.

Del complemento, poco y nada. Lo más claro fue un remate de Diego Zabala, a colocar, que Conde mandó al tiro de esquina demostrando una vez más su gran momento bajo los tres palos del elenco danubiano y su vigencia a los 39 años.

Y fue a los 80’ recién que llegó el alivio tricolor. Alivio en las tribunas, en el plantel y también en un Pablo Repetto que celebró y mucho el gol por lo que significaba en un partido donde su equipo no mostró su mejor versión.

Yonatan Rodríguez lucha la pelota con Vicente y Haller en el Danubio-Nacional. Foto: Francisco Flores.

El gol no solo llegó para que Nacional continúe en lo más alto del Intermedio, ni para arribar de la mejor manera al duelo del próximo martes por Copa Sudamericana ante Unión de Santa Fe.

Está claro que lo hizo, pero también le permitió a Nacional una tranquilidad muy importante en la cima de la Anual con todo lo que eso puede significar al momento de definir el Uruguayo.

Y es que más allá de que los tres tendrán que jugar en esta jornada, Nacional se fue de Jardines cuatro puntos arriba de Liverpool, seis arriba de Boston River y ocho por encima de Peñarol en ese mano a mano particular que siempre tienen tricolores y aurinegros.

El festejo de los jugadores de Nacional tras el triunfo ante Danubio. Foto: Francisco Flores.

Como si eso fuera poco, negriazules y mirasoles se enfrentarán esta tarde y eso seguro que le hará perder puntos a uno o quizás a los dos, por lo que el tricolor seguirá estirando ventajas.

Cada vez más líder. Así está Nacional y así se siente el equipo tricolor. Triunfos como el de la pasada jornada no solo son clave porque valen tres puntos, también lo son en lo anímico entendiendo que las cosas están de su lado y que la suerte, si así se lo puede llamar, también le favorece. El tricolor lidera y sin sobrarle nada, ganó mucho.