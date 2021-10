Nacional 0 - Peñarol 1: Aquino era la más peligrosa y adelantó al aurinegro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mañana de clásico en el fútbol femenino. Nacional y Peñarol se cruzan en el Estadio Charrúa y se juegan el liderazgo del certamen que ambos equipos comparten con Fénix, pese a que Liverpool se subió a la punta con un partido más.

Tanto las chicas tricolores como las aurinegras arriban a este juego con dos triunfos en dos partidos disputados con un gran poderío goleador que las vuelve a poner como las grandes candidatas al título.

LOS DATOS Nacional 0-1 Peñarol Estadio: Charrúa.



Nacional: Agustina Sánchez; Fátima Barone, Valeria Colman, Antonella Ferradans; Naiara Ferrari, Sabrina Soravilla, Luciana Gómez, Karol Bermúdez; Micaela Domínguez, Esperanza Pizarro, Yamila Badell. DT: Diego Testas



Peñarol: Catia Gómez; Paula Viera, Florencia Vicente, Lorena Graña, Camila Delgado; Stefany Suárez, Jemina Rolfo, Denise Dufau, Camila López; Lourdes Viana, Esperanza Pizarro.



Goles: 16' Belén Aquino (P)

Así se juega la tercera fecha:

SÁBADO 2 DE OCTUBRE:



- Racing 2-3 Liverpool (Valeria Márquez x2; Stefany Acevedo, Kelly Rigau y Josefina Villa)



DOMINGO 3 DE OCTUBRE:



- Nacional vs. Peñarol (11:00 - AUFTV)

- Atenas vs. River Plate (15:00) / Estadio Charrúa

- Danubio vs. Fénix (15:00) / Estadio Jardines del Hipódromo

- Defensor Sporting vs. Náutico (20:00) / Estadio Charrúa