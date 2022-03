Nacional intentará evitar el peor comienzo de un Apertura de los últimos 15 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional tiene la obligación de ganarle a Wanderers el domingo (Parque Viera, hora 19:30) por la sexta fecha del Torneo Apertura por la necesidad que tiene de puntos, para no perder pie en el certamen, por la confianza que pretende ganar el plantel y también por el futuro de Pablo Repetto. Pero, además, para no entrar en un récord negativo de los últimos 15 años: si los tricolores no le sacan puntos a los Bohemios (segundos en el torneo) será el peor inicio de la últimas 15 temporadas en un Torneo Apertura.

El único inicio que se asemeja al actual (cinco unidades) es el de la temporada 2019, cuando Nacional era conducido por Eduardo Domínguez.

En aquella oportunidad los albos tenían apenas tres puntos en los primeros cinco partidos fruto del 1-1 con Liverpool, 1-4 contra Wanderers, 1-1 con Racing, 2-2 con Boston River y del 0-2 ante Danubio en Jardines, lo que desencadenó el cese del entrenador argentino. Vale acotar que Nacional había ganado la Supercopa y que había ganado los dos partidos de la Copa Libertadores.

Ya con Álvaro Gutiérrez en el banco de suplentes, Nacional goleó 3-0 a Plaza Colonia en el Gran Parque Central, llegó a los seis puntos, salió del penúltimo lugar y trepó hasta la undécima colocación. En ese torneo, Nacional finalizó tercero con 27 unidades y después ganó el Uruguayo.

Después, ningún otro Apertura se parece al que está atravesando Nacional de la mano de Repetto que, por si fuera poco, no hizo una buena pretemporada. Es hora de cambiar la pisada por el bien del club y para no dejar una marca.